La star di Delitti in Paradiso, Ralf Little, è giunta alla sua terza stagione nella longeva dramedy poliziesca di BBC ambientata in un paradiso caraibico, ma prima di tornare sul set nei panni del detective Neville Parker sarà nel cast di un’altra serie BBC One.

Il protagonista di Delitti in Paradiso affronterà un viaggio alla scoperta delle sue radici in Who Do You Think You Are?, la docu-serie che indaga le origini familiari delle celebrità alla scoperta dei segreti delle generazioni precedenti. L’obiettivo dello show è far emergere storie di antenati che hanno affrontato periodi storici difficili con coraggio e resilienza, spesso sorprendendo lo stesso protagonista con scoperte sui propri antenati che non avrebbe mai immaginato di fare.

Nel caso dell’attore di Delitti in Paradiso, per esempio, il percorso a ritroso nella propria genealogia lo porterà ad apprendere dettagli inediti sulle sue radici in Manchester, città in cui è nato e ha intrapreso la sua carriera d’attore. Inoltre scoprirà anche di avere una “eredità calcistica“. La nuova serie inizierà su BBC il 26 maggio e vedrà tra gli altri protagonisti di questi viaggi nell’albero genealogico anche Anna Maxwell Martin, Richard Osman, Sue Perkins e Matt Lucas.

Questa partecipazione non implica un impegno a lungo termine per la star di Delitti in Paradiso: Ralf Little tornerà presto sul set della serie poliziesca per girare la stagione 12, attesa agli inizi del 2023 su BBC. In Italia gli episodi ancora inediti dell’undicesima stagione, che ha visto un importante addio nel cast, saranno trasmessi in prima tv in chiaro da Rai2 a partire dal mese di giugno.

