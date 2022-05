Il refarming in Liguria è in piano svolgimento e proprio da oggi 16 maggio si accelera con gli interventi tecnici in un’area ben precisa della regione tirrenica. In particolare, sono due le province interessate dai lavori da queste ore e poi fino a fine mese.

Cos’è il refarming

Prima di specificare l’area geografica interessata dal cambiamento in Liguria a partire da queste ore è proprio il caso di ricordare cosa sia il refarming. Si tratta di quella riorganizzazione delle frequenze TV resa necessaria dalla “liberazione” della banda 700, d’ora in poi destinata agli operatori mobili per il loro servizio di connessione di rete veloce in 5G. A partire dalla fine del 2021, per la gran parte delle regioni italiane sono stati eseguiti gli interventi necessari per emittenti locali e nazionali. Da adesso e fino a giugno toccherà infine ad un’ultima area contenente la già citata Liguria ma anche la Toscana, l’Umbria, il Lazio e la Campania.

A che punto siamo con il processo di refarming in Liguria

Da quest’oggi e fino al prossimo 25 maggio toccherà a Genova e La Spezia essere interessate dal processo di refarming. I lavori non saranno contemporanei ma seguiranno una tabella di marcia distinta comune per comune, per ognuna delle due province. Sarebbe dunque il caso di verificare gli interventi del proprio paese o città di residenza in tempo reale sul sito del Ministero dello Sviluppo economico per Nuova TV digitale.

Naturalmente il refarming in Liguria come altrove fino a questo momento porterà con se una serie di problemi più o meno seri di visualizzazione dei canali. Varrà sempre la pena effettuare la risintonizzazione dei canali nel caso in cui una o più emittenti non si vedano. L’operazione andrà anche ripetuta più volte fino a fine maggio, nel caso gli interventi si ripetano nella propria zona di interesse.

