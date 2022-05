NCIS 19 continua ad andare in onda su Rai2 con un nuovo episodio ogni settimana, in prima visione assoluta per l’Italia. Insieme alla storica serie di CBS che quest’anno ha detto addio al suo attore veterano Mark Harmon, c’è il nuovo spin-off NCIS: Hawaii, che nell’appuntamento del 13 maggio raddoppia con due episodi consecutivi.

NCIS 19 e la prima stagione di NCIS: Hawai’i raggiungono questa settimana, rispettivamente, quota 12 e 13 episodi. Rai2 continuerà a trasmetterle fino al 10 giugno, per poi sospendere la programmazione durante l’estate e riprenderla in autunno con la seconda parte di entrambe le stagioni.

In NCIS 19 la squadra, dopo aver affrontato e metabolizzato la partenza di Gibbs e l’arrivo del nuovo capo Alden Parker, è alle prese con la preoccupante crisi di Torres, che sembra avere molte difficoltà ad adattarsi ai nuovi equilibri.

Ecco la trama dell’episodio di NCIS 19 in onda il 13 maggio, dal titolo Occhio per Occhio.

Il cadavere del Sottotenente Lantz viene trovato in una discarica, il corpo presenta segni di tortura ed è privo di un bulbo oculare. La squadra di Parker inizia a investigare sulla sua morte, scoprendo presto che quell’occhio mancante garantisce l`accesso a un preziosissimo portatile dell’Intelligence Navale e così anche la DIA decide di affiancare l’NCIS nell’indagine. Intanto Torres si comporta in maniera rigida e scostante e il suo malumore desta più di una preoccupazione…

NCIS 19, come sempre, è seguito da NCIS: Hawai’i, che questa settimana raddoppia con due episodi, intitolati entrambi Spie. Si tratta infatti di un doppio episodio diviso in due parti: ecco la trama.

Joseph Cheng, ingegnere della Marina di origine cinese, muore avvelenato da sostanze tossiche. Stava lavorando ad un progetto top secret su una tecnologia con applicazioni militari.

