NCIS 19 sostituisce Gibbs con Parker nel ruolo di caposquadra: con l’episodio 5 il passaggio di testimone, sebbene avvenuto in modo non chiaro e dopo il rifiuto di McGee per lo stesso incarico, si è ormai cristallizzato. Un dettaglio non certo secondario per i fan, infuriati nei confronti degli sceneggiatori per le loro false promesse.

NCIS 19 sostituisce Gibbs col nuovo agente dopo che Steven Binder e Frank Cardea avevano assicurato l’esatto opposto, ovvero che la new entry di questa stagione Gary Cole non avrebbe rappresentato un rimpiazzo di Mark Harmon. Le precisazioni erano arrivate in seguito alle tante voci di un ritiro da parte del protagonista e produttore esecutivo della serie, anche quelle più volte smorzate dagli showrunner e invece rivelatesi fondate, visto che l’attore è uscito di scena nel quarto episodio con un trasferimento volontario del personaggio in Alaska.

Di fatto NCIS 19 sostituisce Gibbs con Parker alla guida del team dopo aver promesso di non farlo e ora gli sceneggiatori affrontano le reazioni avverse del pubblico storico del procedural, che ha ritenuto incoerente il passaggio di consegne tra Gibbs e il nuovo arrivato Parker in luogo della promozione di McGee. Lo showrunner di NCIS Steven D. Binder ha deciso di replicare ad un tweet specifico sulla vicenda, che riassume il pensiero di molti altri fan: “OK, CBS, ci hai mentito apertamente! Hai detto che Parker non era un sostituto di Gibbs, mentre è esattamente quello che stavi progettando. Secondo punto: Gibbs non avrebbe mai raccomandato Parker al posto di McGee come leader. Il lavoro avrebbe dovuto essere di McGee!“.

Binder ha chiarito che non è vero che NCIS 19 sostituisce Gibbs con Parker, semplicemente bisogna immaginarsi un passaggio intermedio: “Io, personalmente, non oserei pensare che Gibbs abbia raccomandato Parker *al posto di* McGee. Mi piacerebbe pensare che Gibbs e McGee abbiano avuto tutto il tempo per parlare del futuro e di ciò che McGee ha detto a Torres durante l’appostamento… Gibbs lo sapeva già“. Secondo Binder dunque, Gibbs non ha proposto l’amico e collega di lunga data per il suo ruolo solo perché sapeva che non era propenso ad accettare, sia perché non ama le responsabilità burocratiche sia perché non è disposto a perdere la sua famiglia come accaduto al suo mentore, ha raccontato a Torres durante il quinto episodio.

I, personally, would not presume to think Gibbs recommended Parker *over* McGee. I would like to think Gibbs and McGee had plenty of time to talk about the future and what McGee told Torres on the stake-out…Gibbs already knew. :) — Steven D. Binder (@stevebinder) October 19, 2021

Se dunque NCIS 19 sostituisce Gibbs con una new entry e non con un collega storico è perché c’è un ragionamento pregresso alla base di questa scelta, probabilmente non approfondito a sufficienza nel corso dell’addio a Gibbs. Resta da capire se la serie riuscirà a sopravvivere senza quello che è stato il suo volto simbolo per quasi vent’anni.