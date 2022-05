Non pochi si chiedono come cancellarsi da Facebook definitivamente, magari perché stanchi del social network che non vogliono utilizzare più in alcun modo. La procedura non è difficile ma non proprio immediata, dunque è il caso di esaminarla nel dettaglio considerando che tutti i passaggi di seguito riportati andrebbero eseguiti sulla versione desktop della piattaforma e non da app mobile.

Guida alla cancellazione

Le istruzioni su come cancellarsi da Facebook una volta per tutte sono quelle presenti di seguito: una volta dentro il proprio account, dalla versione desktop del social, bisognerà selezionare in alto a destra la freccia che va verso il basso, di seguito la voce Impostazioni e Privacy e poi di nuovo su Impostazioni nel nuovo menù comparso. A questo punto apparirà una schermata del tutto nuova e dal menù presente (questa volta a sinistra) andrà visitato il collegamento “Le tue informazioni su Facebook”. L’ulteriore passaggio previsto sarà quello di andare su “Disattivazione ed eliminazione”.

Per cancellare definitivamente il proprio account social bisognerà andare appunto su “Eliminazione”. Non sarà più possibile accedere a nessuno dei propri contenuti condivisi e anche Messenger non sarà più utilizzabile. Lo stop al profilo non sarà immediato ma si dovrà attendere la conferma del team social Facebook appunto dell’operazione andata a buon fine. Non esiste una tempistica esatta per il riscontro, questa potrebbe variare moltissimo, anche di caso in caso. Un’alternativa possibile ad una decisione così drastica potrebbe essere quella di sospendere temporaneamente il profilo. In questo secondo caso, i contenuti proprio saranno sempre inaccessibili ma si potrà ancora usare il servizio di messaggistica. In qualsiasi momento l’utente potrà decidere di revocare la sua decisione e dunque tornare ad un normale utilizzo della piattaforma appunto. Entrambe le procedure rispondono ad esigenze specifiche, quindi dotranno essere valutate con attenzione.

Continua a leggere su optimagazine.com