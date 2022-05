Il Samsung Galaxy Note 10 Lite era, fino a questo momento, uno dei pochi telefoni del colosso di Seul a non aver ancora ricevuto l’aggiornamento di sicurezza di maggio 2022. Come riportato da ‘SamMobile‘, la situazione adesso è cambiato, dal momento che il terminale pare aver accolto la versione firmware N770FXXU8GVD2, diffusa in Ecuador ed in Perù, dell’upgrade che porta con sé proprio l’ultimo aggiornamento di sicurezza al momento disponibile.

La patch di sicurezza di maggio 2022 risolvono diverse vulnerabilità, che è sempre meglio mettere a tacere nel caso in cui il proprio dispositivo venisse preso di mira da qualche cyber-delinquente (in giro ce ne sono tanti, purtroppo). Presto o tardi l’aggiornamento con le patch di sicurezza di maggio 2022 arriverà anche in Italia: quando sarà reso disponibile nel nostro Paese dovrete farvi trovare pronti a scaricarlo, effettuando fin da ora un backup dei dati presenti in memoria e ricordandovi di procedere solo se la percentuale di carica residua sia superiore al 50% (in alternativa, collegate il telefono alla rete elettrica, tenendolo accesso durante tutto il processo di installazione per evitare di corrompere il sistema operativo).

Potete controllare la disponibilità dell’aggiornamento seguendo il percorso ‘Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa‘. L’azienda sudcoreana aveva lanciato il Samsung Galaxy Note 10 Lite all’inizio del 2020 con Android 10 a bordo, passando per Android 11 ad inizio del 2021 ed, infine, per Android 12 all’inizio di quest’anno. Non si tratta più di un dispositivo recentissimo, ma non ci possiamo lamentare del trattamento che ancora gli sta riservando il produttore asiatico. Siete d’accordo, oppure avreste preferito un po’ più di celerità negli ultimi tempi? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete qui sotto.

Continua a leggere su optimagazine.com