Si chiama Postepay Cashback, l’iniziativa avviata lo scorso 1 ottobre 2021 che consentirà ai clienti di ricevere indietro un euro per ogni acquisto del valore di almeno 10 euro effettuato con Codice Postepay presso alcuni esercizi convenzionati. Tale servizio era previsto fino al 31 dicembre 2021, ma ciò che ha reso gli utenti ancora più entusiasti è che Postepay ha voluto realizzare un personale cashback privato, malgrado il nuovo Governo Draghi avesse bloccato quello di Stato.

L’iniziativa Postepay Cashback sostiene metodi di pagamento innovativi e rafforza il ruolo assunto da Poste Italiane per la diffusione dei servizi digitali. Tra questi rientra proprio Codice Postepay. Non sono previste commissioni, utilizzi di POS e neanche un nuovo conto corrente per l’esercente. Per poter pagare non occorre fare altro che inquadrare con l’app Postepay il QR Code del punto vendita ed autorizzare il pagamento con la medesima app. I soldi vengono poi scalati dal credito residuo della carta. Con ogni 10 euro spesi, il cliente ha diritto al rimborso di 1 euro, fino ad un massimo di 10 euro al giorno. Gli utenti sono rimasti molto felici e favorevoli a tale iniziativa, a tal punto che l’azienda italiana ha deciso di rinnovare il servizio prorogandolo fino al 31 maggio 2022.

L’annuncio ufficiale è presente sul sito di Poste:

“Fino al 31 maggio 2022 con Postepay Cashbackricevi 1 euro di cashback per ogni transazione con Codice Postepay di almeno 10 euro nei punti vendita aderenti all’iniziativa, per un massimo di 10 euro giornalieri. Con Codice Postepay puoi pagare in modo rapido, comodo e sicuro, inquadrando con App Postepay il Codice QR presso gli esercenti convenzionati. Grazie a Postepay Cashback ti conviene!”.

Qualora non foste ancora in possesso di una carta di pagamento che sia compatibile con il cashback di Posteitaliane, non c’è alcun problema: potete richiedere Postepay Digital comodamente in App Postepay; si tratta della carta prepagata gratuita e 100% digitale per pagare i vostri acquisti direttamente dallo smartphone.

