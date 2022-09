Siamo lieti di annunciarvi che il Huawei Mate 10 Pro, dispositivo che ha visto la luce ben cinque anni fa (ottobre 2017), sta ricevendo in Italia l’aggiornamento ufficiale ad EMUI 12. Vi ricordiamo che il telefono aveva fatto il suo esordio con EMUI 8.0 basata su Android Oreo, ed accoglie adesso l’ultima versione del sistema operativo con un’interfaccia grafica che rivoluzione il design, aggiungendo anche un nuovo pannello di controllo, un file system distribuito, la funzione MeeTime per le videochiamate ed il servizio MyHuawei (tra le altre cose).

L’upgrade ha un peso di 4,25GB ed il firmware “12.0.0.225(C432E4R1P1)“. Se siete ancora soliti utilizzare il Huawei Mate 10 Pro nella vita di tutti i giorni potreste aver già ricevuto la notifica di avvenuta disponibilità dell’aggiornamento in questione che porta direttamente a bordo la nuova EMUI 12, oppure riceverla entro pochi giorni, a seconda del modello in vostro possesso. Il Huawei Mate 10 Pro, per chi non lo conoscesse, include uno schermo OLED da 6 pollici con risoluzione pari a 2160 x 1080 pixel, è spinto dal processore Kirin 970, presenta 6GB di RAM LPDDR4X, 128GB di memoria interna UFS 2.1, una fotocamera principale LEICA da 12MP con sensore monocromatico da 20MP, una fotocamera frontale da 8MP, la certificazione IP67 contro polvere e liquidi ed una batteria da 4000mAh.

Come potete vedere, il dispositivo è ancora perfettamente in grado di dire la sua, nonostante siano passati ben cinque anni dalla data di lancio. Avete anche voi dalla vostra un buon Huawei Mate 10 Pro? Nel caso correte ad installare l’EMUI 12 ufficiale, cosa che non capita mica tutti i giorni. Restiamo a disposizione nel caso in cui abbiate qualche domanda da volerci fare: proveremo a rispondervi il prima possibile.

