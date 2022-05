La data della finale di Amici di Maria De Filippi è ufficiale, finalmente. Quando andrà in onda? Lo apprendiamo a pochi minuti dalla semifinale del programma Mediaset.

Il talent show di Maria De Filippi dedicato al canto e al ballo giunge alla penultima puntata oggi. Sabato 7 maggio su Canale 5 andrà in scena il penultimo appuntamento dell’edizione con la fase del serale ma il prossimo dovrà attendere un giorno in più. Maria De Filippi infatti è costretta a rinunciare al tradizionale sabato sera di Canale 5 per rimandare la finale di Amici di un giorno.

La data della finale di Amici 2021/2022 non è dunque quella di sabato prossimo, 14 maggio. Si terrà domenica 15 maggio.

Alla base della motivazione, la concorrenza musicale di Rai1 che sabato prossimo presenta la finale di Eurovision Song Contest. L’Italia schiera Mahmood e Blanco con il brano Brividi, già vincitore del Festival di Sanremo 2022. Ma in gara ci sono anche Emma Muscat per Malta e Achille Lauro per San Marino. Un’edizione speciale, quella di Eurovision 2022, che va in scena proprio dall’Italia: sarà Torino ad accogliere l’evento dopo il trionfo dei Maneskin, ospiti della finalissima. Maria De Filippi non poteva rimanere impassibile.

Amici di Maria De Filippi dunque slitta: a Mediaset sono costretti a fare i conti con i palinsesti della concorrenza e a posticipare l’ultima puntata del talent show che porterà a decretare il vincitore dell’edizione.

Intanto stasera su Canale 5 conosceremo i nomi dei 5 finalisti ufficiali. Tre, in realtà, sono già noti. Sissi, Michele e Luigi sono i primi tre nomi dei concorrenti che accedono alla finale di Amici 21. Altri due nomi emergeranno stasera al termine della puntata tra Albe, Alex, Serena e Dario.

Continua a leggere su optimagazine.com