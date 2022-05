Ascoltare Hold My Hand di Lady Gaga significa trovare conferma che qualsiasi cosa venga toccata dalla voce di Lady Germanotta diventa oro, e non di pochi carati. In tanti anni di carriera la popstar di Poker Face ha visitato le stanze al neon della dance più commerciale, ha incantato il pubblico con brani struggenti, ha duettato con i Metallica e ha cantato acapella Black Dog dei Led Zeppelin senza il minimo sforzo. Ha conquistato nuovamente il trono, infine, con la bellissima Shallow che non ha bisogno di presentazioni.

Hold My Hand di Lady Gaga è l’ennesimo approccio della popstar al mondo del cinema. Il brano, infatti, fa parte della colonna sonora di Top Gun: Maverick, il nuovo capitolo della saga di Top Gun che arriverà nelle sale italiane il 25 maggio, distribuito da Eagle PIctures.

La superstar aveva pubblicato alcune anticipazioni prima di lanciare in via ufficiale il nuovo singolo il 3 maggio 2022. Hold My Hand è prodotto da Lady Gaga, Bloodpop e Benjamin Rice. Alla versione cinematografica del singolo, dunque quella che sentiremo all’interno del film, hanno partecipato Harold Faltermeyer e Hans Zimmer.

Hold My Hand di Lady Gaga è una ballata intensa, un 6/8 in qui la popstar incoraggia il destinatario del messaggio ad affrontare le sue paure con la rassicurazione di non essere solo. “Hold my hand”, infatti, significa “tienimi la mano”.

Continua, con questo singolo, l’esperienza di Lady Gaga nel cinema. Negli ultimi 2 anni la popstar ha prestato il suo volto a 2 film di successo: dopo A Star Is Born, infatti, Gaga ha recitato in House Of Gucci.

Hold My Hand è la nuova esperienza, anche se la superstar non ha recitato in Top Gun: Maverick prestando comunque la sua voce al progetto.

To tell me you need me

Hold my hand, everything will be okay

I heard from the heavens that clouds have been grey

Pull me close, wrap me in your aching arms

I see that you’re hurtin’, why’d you take so long

To tell me you need me? I see that you’re bleedin’

You don’t need to show me again

But if you decide to, I’ll ride in this life with you

I won’t let go ‘til the end

So cry tonight

But don’t you let go of my hand

You can cry every last tear

I won’t leave ‘til I understand

Promise me, just hold my hand

Raise your head, look into my wishful eyes

That fear that’s inside you will lift, give it time

I can see everything you’re blind to now

Your prayers will be answered, let God whisper how

To tell me you need me, I see that you’re bleedin’

You don’t need to show me again

But if you decide to, I’ll ride in this life with you

I won’t let go ‘til the end

So cry tonight

But don’t you let go of my hand

You can cry every last tear

I won’t leave ‘til I understand

Promise you’ll just hold my hand

Hold my hand, hold my—

Hold my hand, my hand

I’ll be right here, hold my hand

Hold my hand, hold my—

Hold my hand, my hand

I’ll be right here, hold my hand

I know you’re scared and your pain is imperfect

But don’t you give up on yourself

I’ve heard a story, a girl, she once told me

That I would be happy again

Hold my hand

Hold my hand

Hold my hand, hold my hand

Hold my hand, hold my hand

Hold my hand

I heard from the heavens