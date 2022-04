Esce Hold My Hand di Lady Gaga, il nuovo singolo della cantante contenuto nella colonna sonora del film Top Gun: Maverick. La pellicola è in uscita in anteprima il 21 e 22 maggio in tutti i cinema italiani che parteciperanno all’iniziativa; sarà invece disponibile in tutte le altre sale cinematografiche dal 25 maggio, distribuito da Eagle Pictures.

I fan di Lady Gaga che andranno al cinema, saranno felici di scoprire che all’interno del film – nella colonna sonora – c’è anche il nuovo singolo della superstar. Si intitola Hold My Hand ed è prodotto da Lady Gaga e BloodPop® con l’aiuto di Benjamin Rice. Il rilascio è atteso in tutto il mondo per martedì 3 maggio via Interscope Records ed è un brano scritto appositamente per il film, che fa parte della sua colonna sonora.

La versione ‘cinematografica’ di Hold My Hand contiene la produzione aggiuntiva di Harold Faltermeyer e del vincitore del Premio Oscar Hans Zimmer.

Sui social, Lady Gaga aveva anticipato parte del testo ai suoi seguaci. Negli scorsi giorni, infatti, aveva scritto un verso in lingua inglese, lasciando intuire che presto sarebbe uscita nuova musica. “Hold my hand everything will be ok I heard from the heavens that clouds have been grey…”, questa la porzione del testo scelta dall’artista per la condizione del pezzo che segna il ritorno di Lady Gaga al cinema.

Hold My Hand infatti, la presenta nuovamente come autrice e produttrice di colonne sonore dopo il successo di A Star is Born nel 2018 per cui la popstar ha vinto un Premio Oscar, due Grammy Awards, un BAFTA Award, un Golden Globe e un Critics’ Choice Award.