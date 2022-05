Grey’s Anatomy 18×16, intitolato come la celebre canzone dei Clash Should I Stay or Should I Go, ha visto il ritorno in scena del personaggio di Addison Montgomery (la guest star Kate Walsh), ma anche la tanto meditata decisione di Meredith sul suo futuro: restare a Seattle e continuare a lavorare per il Grey Sloan o trasferirsi in Minnesota con Nick?

Grey’s Anatomy 18×16 è stato incentrato ancora, principalmente sulla crisi del programma di specializzazione che ha portato diversi ospedali della Fondazione Fox sotto ispezione da parte del Medical Accreditation Council. Mentre Bailey le prova tutte per salvare il Grey Sloan e la sua reputazione di ospedale universitario, non senza conflitti con Catherine, Richard si ostina a difendere un metodo che ha dimostrato delle falle evidenti. Il ritorno di Addison, per curare una paziente incinta del defunto marito, si rivelerà l’occasione per un confronto su un sistema d’insegnamento che ha formato medici eccellenti ma che ora ha bisogno di un tagliando.

In Grey’s Anatomy 18×16 la svolta per salvare il salvabile potrebbe essere il discorso di Addison a Richard su quanto il programma di specializzazione sia obsoleto, massacrante, ipercompetitivo e necessiti di essere rinnovato per essere al passo coi tempi, con una nuova sensibilità in termini di lavoro e di rapporto medico-paziente.

Grey’s Anatomy 18×16 si conclude con la decisione sofferta di Grey, che arriva dopo una proposta inattesa. Nick sorprende Meredith suggerendo l’ipotesi che sia lui a trasferirsi a Seattle per il tempo necessario a calmare le acque, in modo che possano frequentarsi mentre lei continuerà ad aiutare i suoi colleghi a salvare il programma di specializzazione. Meredith è frustrata per come viene trattata dopo aver deciso di andarsene e soffre per essere considerata un’ingrata, quando in realtà tutti gli altri specializzandi che hanno iniziato con lei al Grey Sloan se ne sono andati molto prima per i motivi più disparati. Alla fine sceglie di restare, ma per un periodo limitato: sarà davvero così?

In questo senso la scena finale di Grey’s Anatomy 18×16 sembra quasi un esercizio di meta-tv, visto che Pompeo da anni sostiene di voler lasciare Grey’s Anatomy ma, essendo diventata il perno della serie tv e uno dei pochi volti storici del cast originale, subisce le pressioni della produzione perché vada avanti.

