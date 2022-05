Era un’indiscrezione e oggi è ufficiale: ci sarà anche Ambra Angiolini a X Factor 2022. Per lei si tratta di un debutto assoluto al tavolo dei giudici della nuova edizione del talent show targato Sky.

Ambra Angiolini sarà uno dei giudici di X Factor 2022: adesso è ufficiale. C’è la comunicazione di Sky, che la conferma in giuria al fianco di altri tre personaggi. Prima di lei, la conferma del rapper Fedez in giuria, un grande ritorno che farà la felicità dei fan del programma.

Attrice, conduttrice televisiva e radiofonica, cantante, Ambra Angiolini si appresta a fare il suo ingresso su Sky. Lavora nel mondo dello spettacolo da trent’anni e di recente ha condotto il Concerto del Primo Maggio 2022, confermata per il quinto anno consecutivo nel ruolo. Adesso per lei si aprono le porte di Sky.

Ha lavorato al cinema con importanti registi del calibro di come Ferzan Özpetek, Cristina Comencini, Paolo Genovese, Carlo Vanzina, Marco Bellocchio, Stefano Benni. Ha scritto un romanzo (InFame, nel 2020, edito da Rizzoli), ha vinto diversi premi, tra i quali un David di Donatello come miglior attrice protagonista e una nomination, il Premio speciale Nastro d’Argento 2017 e un Nastro d’argento come Migliore attrice non protagonista, un Globo d’oro.

Nel mondo della musica ha vinto quattro dischi di platino e adesso si appresta a guidare una serie di talenti a intraprendere un proprio percorso nel mondo della musica.

La giuria di X Factor 2022

Con la conferma ufficiale di Ambra a X Factor 2022, sono due i giudici confermati. La giuria di X Factor si sta componendo e ne restano solamente due da annunciare.

Il primo nome confermato in giuria a X Factor 2022 è stato quello di Fedez. Poi è arrivata l’indiscrezione su Ambra Angiolini, oggi confermata in via ufficiale. Si attendono conferme sugli altri due posti, uno dei quali dovrebbe essere destinato a Manuel Agnelli.