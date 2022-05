Esce a maggio Sensazione Ultra di Ghali, il nuovo album di inediti disponibile in pre-save e pre-order. Il nuovo progetto discografico di Ghali sarà sul mercato dal prossimo 20 maggio con una immagine di copertina realizzata da Nabir Elderkin, che vi mostriamo in apertura.

L’album è stato anticipato da Walo, canzone prodotta da FAWZI, e da Fortuna e Wallah prodotte da Merk & Kremont.

Per anticipare ai fan questa nuova grande avventura musicale, Ghali ha rilasciato alcuni singoli utili ad anticipare le atmosfere del nuovo disco. L’intenzione è che ogni brano già pubblicato avesse un legame con le proprie origini. Nel video di Wallah italiano, arabo e francese si inseguono finendo per mescolarsi in un’unica lingua senza appartenenza. Ciò che vediamo è il viaggio di Ghali in Tunisia, Paese di origine della famiglia dell’artista.

A seguire, Ghali accompagna i fan in visita in tutti i luoghi più importanti del suo percorso con Walo, un brano ispirato ai suoni nord-africani utilizzati nelle cerimonie berbere. All’interno anche il verso “Me derna walo” / “Non abbiamo fatto niente”, una dichiarazione di innocenza da parte delle popolazioni che ogni giorno subiscono il peso delle scelte dei potenti.

Subito dopo, Ghali ha rilasciato il brano Fortuna, ultimo tassello che accompagna i fan alla scoperta delle prime atmosfere del nuovo disco di inediti, prima del rilascio ufficiale del disco. A Sensazione Ultra di Ghali ormai manca sempre meno: dal 20 maggio l’album sarà disponibile nei negozi di musica e in tutti gli store digitali.

Nella cover del disco Ghali è ritratto da Nabil Elderkin, fotografo e videomaker americano di origini Iraniane. Da svelare la tracklist del progetto.