Nelle ultime ore era circolata la notizia su una data dei Rammstein a San Siro nel contesto del calendario Zeit Stadium Tour 2023, un ciclo di concerti con il quale la band tedesca avrebbe portato sul palco l’ultimo album Zeit (2022). Si trattava di una fake news.

I Rammstein a San Siro nel 2023? Una fake news

Secondo la fake news circolata sui social e riportata da alcune testate online, i Rammstein sarebbero dovuti partire nel 2023 con un nuovo tour negli stadi immediatamente dopo lo Europe Stadium Tour 2022 in programmazione quest’anno. Tra i dettagli si vociferava circa una data allo Stadio milanese di San Siro all’interno del calendario dello Zeit Stadium Tour 2023. Una notizia che poteva essere verosimile, dato che la band tedesca è solita esibirsi negli stadi e data l’uscita del nuovo album in studio.

Ancora, secondo le indiscrezioni i Rammstein avrebbero segnato la prima tappa presso l’Estadio Nacional di Lisbona il 31 maggio 2023 per poi proseguire con i concerti per tutta l’estate. Della data di San Siro non c’erano dettagli dal momento che tutto è circolato come un rumor in attesa di conferme.

La smentita: niente Zeit Stadium Tour

La smentita è arrivata a Rockol da parte di Andrea Pieroni, il numero uno di Vertigo nonché promoter italiano dei Rammstein. Pieroni precisa inoltre che lo Stadio Meazza sarà oggetto di ristrutturazioni e ammodernamenti dalla metà di luglio del 2023, dunque non potrà essere utilizzato per eventi sportivi né musicali.

Sempre attraverso Rockol Andrea Pieroni fa sapere che i Rammstein dirameranno nelle prossime ore un comunicato ufficiale per smentire il calendario circolato senza fonti. È confermato, invece, il concerto della band di Till Lindemann allo Stadio Olimpico di Torino del 22 luglio 2022 nel contesto dell’Europe Stadium Tour 2022, giusto in tempo per ascoltare dal vivo i brani contenuti nell’ultima opera Zeit.