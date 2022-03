Lo avevamo già intuito, ma ora il nuovo album dei Rammstein ha un nome, una copertina e una data di uscita. Zeit, anticipato dal singolo omonimo, uscirà il 29 aprile 2022 ed è già disponibile in pre-order.

Il nuovo album dei Rammstein

Per il momento del nuovo album dei Rammstein è nota soltanto la data. La band di Till Lindemann non ha ancora svelato la tracklist, ma i fan conoscono bene le abitudini dei paladini del tanz-metal: ogni disco dei Rammstein si sviluppa in 11 tracce dai tempi di Herzeleid (1995), e con il precedente disco Rammstein (2019) sui social erano comparsi messaggi criptici per lasciare intuire i titoli dei brani.

Con Zeit, il primo estratto dal nuovo disco, i Rammstein hanno proposto una riflessione sullo spirito del tempo – concetto talvolta mutuato dal latino genius saeculi e presente anche nel Faust di Goethe – su un arrangiamento sottilmente discostato dalle febbri metalliche e potenti di Deutschland e più vicino alla tipica ballata à la Rammstein, con la solita tensione con la quale la band tedesca si è resa popolare in tutto il mondo.

Quale sarà il concept del nuovo album dei Rammstein potrebbe essere già noto, visto che la band di Till Lindemann – che si conferma essere un frontman carismatico ed eccezionale – non è solita alle mezze misure. Come ogni artista è solito operare, i Rammstein potrebbero aver scelto di comunicare una ritrovata consapevolezza e maturità. Lo hanno fatto i Tool con Fear Inoculum, e sappiamo nel nostro caso quanto viaggia la mente di Till Lindemann.

Zeit rammstein

zeit

I Rammstein a Torino nel 2022

Il nuovo album dei Rammstein uscirà in tempo prima dell’unica data italiana. Il tour negli stadi degli eroi berlinesi, infatti, passerà anche per Torino il 12 luglio 2022 con un concerto allo Stadio Olimpico “Grande Torino”.

Il nuovo album dei Rammstein sarà l’ottava prova in studio 3 anni dopo Rammstein (2019), e non mancheranno sorprese.