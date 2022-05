Esce Litoranea di Elisa: è il nuovo singolo realizzato dalla cantante con l’attrice Matilda De Angelis. La cantante italiana torna in radio con la versione inedita del brano Litoranea, insieme a Matilda De Angelis, apprezzata attrice nostrana che vanta all’attivo un David di Donatello.

Il nuovo singolo di Elisa arriva in radio dopo la partecipazione dell’artista allo scorso Festival di Sanremo con il brano O Forse Sei Tu, che le ha consentito di posizionarsi sul podio nel gradino intermedio. Elisa ha infatti conquistato il secondo posto, medaglia d’argento alle spalle di Brividi di Mahmood e Blanco che ha messo d’accordo tutti sin dal primo ascolto e che l’Italia presenterà all’imminente Eurovision Song Contest.

Per il brano sanremese di Elisa, però, è arrivata la certificazione di Platino e il Premio Bigazzi per la Migliore Composizione del Festival di Sanremo 2022.

Adesso arriva il momento di tornare in radio con un nuovo singolo. Litoranea di Elisa con Matilda De Angelis scritta da Calcutta, Davide Petrella e Gaetano Scognamiglio.

Le atmosfere del pezzo sono quelle di una canzone tipicamente estiva, che si muove tra atmosfere malinconiche e sognanti. Il brano è prodotto da Mace insieme ad Elisa che nel brano duetta con Matilda De Angelis.

L’attrice è stata coinvolta anche nel video ufficiale.

Nel frigo resta una mezza aranciata

Amara come quando penso a te

Che me ne faccio di una passeggiata?

Quasi quasi vado a correreTutti corrono per strada

E dove vado io senza di te, senza di te?

Tutti parlano per strada

Ma cosa dico io senza di te, senza di te?

Quanta confusione sulla litoranea

Giuro che ora scendo, che mi manca l’aria

E arrivo al mare a piedi, lo so che non mi credi

Ti telefonerò (o forse no)

E sento un ritmo che sale

Perché non sali anche tu?

È solo un gioco mentale

Come i colori della TV

Quanta confusione questa settimana

Mi hai detto: “Che fortuna che ora sei così lontana”

Perché ti amo di più

La spiaggia mia, la spiaggia tua

Sono la stessa cosa, questione di chilometri

La faccia mia, la faccia tua

Sono la stessa cosa, questione di millimetri

Quanta confusione sulla litoranea

Sembra un film di cui so già la trama

E arrivo al mare a piedi, lo so che non mi credi

Ti telefonerò (o forse no)

È come l’acqua del mare

Che bevi quando vai giù

Vorrei restarti a guardare

Come i colori della TV

Ma quanta confusione questa settimana

Mi hai detto: “Che fortuna che ora sei così lontana”

Perché ti amo di più

E sento un ritmo che sale (quanta confusione sulla litoranea)

Perché non sali anche tu? (Giuro che ora scendo, che mi manca l’aria)

È solo un gioco mentale (quanta confusione sulla litoranea)

Come i colori della TV (giuro che ora scendo, che mi manca l’aria)

Ma quanta confusione questa settimana

Hai detto: “Che tragedia” quando ti ho lasciata

Perché ti amavo di più