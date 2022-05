Mancano ancora diversi mesi alla presentazione dei prossimi Samsung Galaxy S23, ma in queste ore hanno preso piede già le prime indiscrezioni relative al prezzo e alla possibile data di uscita di questa serie. Vediamo come stanno le cose, dunque, andando ad aggiungere qualcosa rispetto a quanto riportato tempo fa con un primo articolo a tema. Del resto, si tratta del progetto più importante in ambito mobile per il produttore coreano in vista del 2023 e chiaramente alcune basi potrebbero già essere state poste dall’azienda. Ecco perché è necessario fare il punto della situazione.

Riscontri sulle anticipazioni riguardanti i prossimi Samsung Galaxy S23 tra prezzo ed uscita

Andiamo con ordine, trattando in prima istanza le ultime indicazioni sui possibili prezzi della serie Samsung Galaxy S23. Come riporta in queste ore Phone Arena, si partirà dai 1199 dollari del Samsung Galaxy S23 Ultra, a meno che l’azienda non decida di optare per un sensore della fotocamera da 200 MP che determinerebbe un prezzo per il Galaxy S23 più elevato. La versione standard, invece, partirebbe da 799 dollari.

Per quanto riguarda la data di uscita, diverse fonti confermano che con ogni probabilità la serie verrà rilasciata il ​​24 febbraio 2023 se i precedenti lanci di Samsung ci danno in qualche modo spunti indicativi. Samsung ha anticipato il programma inizialmente previsto per le serie S21 e S22, in modo che entrambe potessero essere effettivamente lanciate poco prima del Mobile World Congress. A tal proposito, occorre evidenziare che l’Expo MWC dovrebbe scattare ufficialmente lunedì 27 febbraio 2023, per poi concludersi giovedì 2 marzo 2023.

Con un programma di questo tipo, la serie dei Samsung Galaxy S23 dovrebbe essere lanciata il venerdì precedente, vale a dire 24 febbraio 2023. Qualora tutte queste previsioni dovessero rivelarsi reali, allora i preordini per i vari modelli che faranno parte di questa famiglia inizieranno per forza di cose l’8 febbraio. Il tutto, ovviamente, a margine della presentazione ufficiale prevista ad inizio mese.