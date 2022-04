Cosa cambierà per le batterie dei Samsung Galaxy S23? Una prima risposta arriva dalle pagine di ‘gsmarena.com‘, in cui si parla proprio di questo aspetto e di cosa il colosso di Seul sta facendo per migliorarlo trattandosi di uno dei fattori più critici nella realizzazione di uno nuovo smartphone, per giunta top di gamma di un marchio tanto blasonato. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Corea del Sud, il produttore asiatico potrebbe avvalersi dell’ultima tecnologia acquisita da Samsung SDI per quanto riguarda la categoria dei veicoli elettrici.

L’OEM sarebbe sul punto di adottare il sistema di impilamento relativo alle batterie delle auto elettrificate per realizzare batterie mobile con capacità maggiori (l’aumento dovrebbe aggirarsi intorno al 10%). Un sistema che consentirebbe al colosso di Seul di sviluppare un dispositivo con batteria da 5500mAh che occupi lo stesso spazio di un’unità energetica da 5000mAh (come quella inclusa a bordo del Samsung Galaxy S22 Ultra, volendo fare un esempio pratico). Il produttore sudcoreano potrebbe anche utilizzare la tecnologia per abbattere le dimensioni della batteria e quindi del telefono in generale.

Un investimento davvero importante, che implicherà anche diverse modifiche all’attuale filiera produttiva. Le nuove batterie, che probabilmente alimenteranno anche i prossimi Samsung Galaxy S23, dovrebbero essere prodotte nello stabilimento di Cheonan, in Corea del Sud, e di Tianjin, in Cina. Non sappiamo esattamente per quando saranno pronte le nuove batterie, ma potrebbero anche debuttare a bordo dei prossimi Samsung Galaxy S23, almeno è quello che ci auguriamo (non possiamo darlo per assodato data l’ampia mole di interventi che un’operazione del genere andrà a richiedere, come vi abbiamo sopra spiegato). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

