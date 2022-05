Justin Bieber bandito dalla Ferrari per aver violato il codice etico. La popolarissima casa di Maranello avrebbe inserito la popstar nella blacklist e con questa decisione la voce di Honest non potrà più acquistare una vettura del Cavallino Rampante. Cos’è successo?

Justin Bieber bandito dalla Ferrari

Il marchio italiano ha un codice etico che deve essere rispettato religiosamente, e la popstar lo avrebbe violato. Secondo le prime indiscrezioni, la casa di Maranello avrebbe bandito Justin Bieber con il divieto di acquistare nuove vetture marchiate con il Cavallino Rampante in futuro.

In passato Justin Bieber avrebbe lasciato incustodita la sua Ferrari 458 acquistata nel 2015 per circa 2 settimane senza poi ricordarsi dove l’avesse parcheggiata. A ritrovarla, infatti, fu il suo staff come del resto la stessa popstar aveva documentato sui social (il post è stato poi rimosso). In seguito Bieber l’avrebbe dipinta di blu elettrico per poi metterla all’asta. In quell’occasione Bieber aveva venduto l’auto per beneficenza per 400mila dollari.

Comportamenti, questi, che non sono affatto piaciuti a casa Ferrari che ha dunque deciso di inserire il nome dell’artista canadese nella lunga blacklist insieme ad altri nomi celebri legati al marchio di auto di lusso. Per il momento Justin Bieber non ha commentato la vicenda.

La blacklist della Ferrari

Il nome di Justin Bieber non è l’unico tra le celebrità inserite nella lista nera della casa di Maranello. Insieme a lui, anche Kim Kardashian, 50 Cent e l’attore Nicolas Cage hanno il divieto di acquistare altre Ferrari in futuro.

Il marchio di auto di lusso chiede infatti agli acquirenti una guida con prudenza, la manutenzione dell’auto con cura e rispetto e soprattutto punisce chiunque acquisti una Ferrari solamente per ostentazione o per scopi pubblicitari. Con Justin Bieber bandito dalla Ferrari la prova della linea di ferro dell’azienda nei confronti dell’acquirente è più che mai palese.