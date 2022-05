Mentre Anatomia di uno Scandalo continua ad essere una delle serie più viste in Italia su Netflix, il suo creatore David E. Kelley sta lavorando alla nuova miniserie A Man in Full, che sarà diretta e prodotta esecutivamente da Regina King.

Lo scrittore di Anatomia di uno Scandalo sta adattando sempre per Netflix l’omonimo romanzo di Tom Wolfe, in sei episodi ordinati dallo streamer nel novembre 2021. E, come riporta Variety, la serie ha ora un protagonista: si tratta di Jeff Daniels, che interpreterà un tycoon in rovina.

Lo spettacolo è ideato da David E. Kelley, che con Anatomia di uno Scandalo ha confermato il suo talento nel raccontare i fallimenti pubblici e le disgrazie private dell’alta borghesia, come aveva già fatto egregiamente in The Undoing – Le Verità non Dette e Big Little Lies. In A Man in Full Jeff Daniels sarà il magnate immobiliare di Atlanta Charlie Croker, coinvolto in un improvviso fallimento del suo impero economico: gli interessi politici e commerciali si scontrano mentre Croker difende le sue società da coloro che tentano di trarre vantaggio dalla sua caduta in disgrazia.

Lo showrunne di Anatomia di uno Scandalo torna dunque a raccontare figure dell’alta società che crollano sotto il peso di scandali e reati. Il personaggio di Croker è descritto come divisivo, grezzo, maleducato e irresponsabile: Daniels lo impersonerà dopo aver recitato negli ultimi anni nella serie Showtime American Rust e nella miniserie del The Comey Rule, mentre in passato è apparso in serie come The Newsroom (per la quale ha vinto un Emmy nel 2013) e Godless. Kelley è invece sceneggiatore, produttore esecutivo e showrunner della miniserie, mentre King dirigerà e produrrà esecutivamente con la sua società Royal Ties Productions.

