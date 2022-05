Il televoto di Amici 2021/2022? C’è! Anche quest’anno, si conferma l’appuntamento con il supporto del pubblico a casa che può televotare i propri concorrenti preferiti del talent show di Maria De Filippi attraverso l’invio di un sms al numero specifico, fornito dalla redazione.

Parte il televoto di Amici ma non sarà utile, almeno per il momento, a decretare il vincitore finale dell’edizione attualmente in onda su Canale 5 e giunta alla fase del serale. Il pubblico da casa è stato invitato nelle scorse ore a supportare i propri cantanti e i propri ballerini preferiti inviando un sms con il codice del concorrente amato ma tutto questo non sarà utile ai fini della vittoria finale.

Sì, ad Amici di Maria De Filippi torna in gioco il televoto ma in modo ben diverso da quello che conosciamo e al quale siamo stati abituati negli anni scorsi. Il televoto di Amici torna quando ormai alla finalissima non mancano che una manciata di puntate ma sarà utile per stilare la classifica dei favoriti.

Il televoto di Amici: numeri e codici dei concorrenti

Il pubblico da casa può votare attraverso il televoto inviando un sms al numero 477.00.01 con il codice/nome del proprio protagonista preferito. Di seguito i codici associati ai concorrenti.



Albe: 01

Alex: 02

Dario: 03

Luigi: 04

Michele: 05

Serena: 06

Sissi: 07

Si vota indicando il codice associato all’allievo oppure il nome dell’allievo che si intende sostenere. I risultati verranno svelati nel corso dell’appuntamento del Daytime in onda giovedì 5 maggio e consentirà al pubblico stesso e ai concorrenti di avere un’idea delle preferenze del pubblico.

Attenzione, però: il televoto, almeno per il momento, non influirà in alcun modo sul risultato finale e questa sessione non sarà sicuramente utile per decretare il vincitore del programma.