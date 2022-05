Ci sarà anche Wilmer Valderrama nel cast di That ’90s Show, lo spin-off di That ’70s Show in lavorazione per Netflix. L’attore, oggi impegnato nel cast del procedurale di CBS NCIS nei panni dell’agente speciale Nick Torres, torna a rivestire il ruolo interpretato nella serie originale per la nuova sit-com da 10 episodi, prodotta e distribuita da Netflix. Il progetto riunisce i creatori della serie originale Bonnie Turner e Terry Turner e la loro figlia Lindsey Turner, in qualità di sceneggiatori e produttori esecutivi, con Gregg Mettler che fa da sceneggiatore, produttore e showrunner.

Accanto a Wilmer Valderrama in That ’90s Show tornano a rivestire i ruoli originali anche Topher Grace, Laura Prepon, Ashton Kutcher e Mila Kunis (oggi sposati e genitori di due figli), come annunciato da Variety. I loro personaggi sono attesi per delle partecipazioni da guest star, di conseguenza quest’impegno non dovrebbe costituire un limite al ritorno dell’interprete di Torres in NCIS, nemmeno in termini di riduzione della presenza in scena del personaggio. L’unico membro del cast principale che non è stato annunciato nel cast dello spin-off di That ’70s Show è Danny Masterson, interprete di Hyde, incriminato per molteplici accuse di aggressione sessuale.

Di un ritorno di Wilmer Valderrama nello spin-off di That ’70s Show si era già parlato qualche mese fa, ma ora che la produzione sembra pronta a partire sono stati confermati tutti i nomi del cast. Valderrama, Kunis, Prepon e gli altri si aggiungono ai volti precedentemente annunciati: Kurtwood Smith e Debra Jo Rupp riprenderanno in That ’90s Show i ruoli di Red e Kitty Forman, accanto ai nuovi membri del cast Ashley Aufderheide, Callie Haverda, Mace Coronel, Maxwell Acee Donovan, Reyn Doi e Sam Morelos. Nello spin-off ambientato nel 1995, Leia Forman (Haverda), figlia di Eric (Grace) e Donna (Prepon), va a trovare i suoi nonni per l’estate e lì si lega ad una nuova generazione di ragazzi di Point Place sotto l’occhio vigile di Kitty e lo sguardo severo di Red (entrambi in foto).

@Netflix

Wilmer Valderrama deve la sua popolarità proprio alla partecipazione a That ’70s Show, trasmessa da Fox a partire dal 1998 per otto stagioni e oltre 200 episodi. In seguito è apparso in numerose serie di successo, come Manny Tuttofare, Awake Dal tramonto all’alba – La serie, Minority Report, Grey’s Anatomy e dal 2016 è stabilmente uno dei volti di NCIS, recentemente rinnovata da CBS per una ventesima stagione.

