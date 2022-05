Sono adesso ufficiali le date del Festival di Sanremo 2023. Già confermato, invece, il direttore artistico della kermesse canora: sarà ancora Amadeus, che nelle scorse edizioni del Festival ha dimostrato di saper vincere negli ascolti, nell’apprezzamento del pubblico e nelle vendite, mettendo su – di anno in anno – cast in grado di accontentare tutte le generazioni.

Sarà dunque ancora lui al timone del Festival di Sanremo. Ma quando si svolgerà l’edizione 2023? Oggi l’annuncio ufficiale.

Le date del Festival di Sanremo 2023 vengono svelate in diretta da Amadeus. Neanche a dirlo, è il TG1 che accoglie il direttore artistico per l’attesa comunicazione sulle date della kermesse. Sanremo 2023 inizierà martedì 7 febbraio per chiudersi sabato 11 febbraio del prossimo anno.

L’annuncio delle date giunge in diretta Rai nello stesso giorno della condivisione del regolamento di Sanremo Giovani 2022, la sezione del Festival che consente alle nuove proposte si conquistare un posto sul palco del Teatro Ariston di Sanremo.

Da regolamento si apprende che anche per quest’anno la formula confermata è quella di Amadeus per quel che riguarda i giovani. Complice l’ottimo posizionamento dei vincitori Giovani dello scorso anno tra i Campioni, si replica. Saranno quindi tre di loro, i vincitori del Contest delle nuove proposte, ad accedere al Festival di Sanremo 2023 di febbraio insieme ai Campioni.

Non ci sarà una sezione a parte per loro ma una finalissima a 12 che si terrà in diretta Rai a dicembre, per l’esattezza lunedì 12 dicembre in diretta su Rai1, dal Teatro del Casinò di Sanremo.

I 12 finalisti di Sanremo Giovani saranno così composti: 8 saranno scelti tra quelli di Sanremo Giovani, 4 saranno scelti dalla Commissione musicale tra i vincitori del contest ‘Area Sanremo’. Dei 12 scelti, 3 saranno i vincitori che si uniranno al cast dei Campioni scelto da Amadeus.