I concerti dei Litfiba a Napoli slittano di qualche giorno per un imprevisto: il frontman della band toscana Piero Pelù ha contratto una bronchite dopo le date di Padova e per questo dovrà restare a riposo. La notizia arriva dallo stesso cantautore fiorentino, ma fortunatamente si tratta di un’attesa breve.

Concerti dei Litfiba a Napoli: le nuove date

Di seguito il messaggio pubblicato da Piero Pelù sui social:

“Il calore dei concerti di Padova si è mischiato col freddo dei corridoi e ne è scaturita una bast***issima bronchite con cordite. Il mio otorino mi ordina cure cortisoniche e massimo riposo per diversi giorni”. (…) Non sapete quanto mi dispiaccia questo cambio di date ma le mie corde vocali sono solo due e purtroppo non le posso cambiare ogni sera come fanno tutti i musicisti! Mi ricarico a pallettoni e ci vediamo con 2 giorni di ritardo!“.

I Litfiba erano attesi per il 3 e 4 maggio 2022 presso La Casa Della Musica “Federico I” di Napoli, ma l’incidente di Piero Pelù ha costretto la band a spostare le date. La band fiorentina suonerà nella città partenopea il 6 maggio (recupero della data del 3) e il 7 maggio (recupero della data del 4). I biglietti precedentemente acquistati resteranno validi.

L’Ultimo Girone

Con L’Ultimo Girone i Litfiba celebrano il quarantennale della loro carriera e allo stesso tempo salutano il loro pubblico. “Sarà tutta la nostra storia”, avevano riferito Piero Pelù e Federico “Ghigo” Renzulli nella conferenza stampa di dicembre: un ultimo tour di concerti per riabbracciare il loro pubblico con le canzoni che li hanno resi storici, ma anche un’occasione per inchinarsi di fronte alla folla che da 40 anni li supporta senza mai tradirli.

Recentemente Pelù ha ammesso che scegliere le canzoni per la scaletta de L’Ultimo Girone non è stato affatto facile e ha parlato del feeling mai interrotto con il suo compagno di avventure, con il quale aveva litigato alla fine degli anni ’90 per poi ricongiungersi come si fa nelle migliori famiglie: “Ci siamo litigati a bestia e poi ritrovati. E ora questa magia è frutto anche di tre mesi di prove in cui ci siamo riannusati, abbiamo discusso, anche litigato, ma per arrivare ad un’armonia pazzesca“.

Dopo le 2 date dei Litfiba a Napoli il tour continua a Roma con una doppia data all’Atlantico Live il 10 e l’11 maggio. Ecco le restanti date, compresi i concerti estivi: