Il 2022 sarà l’anno degli ultimi concerti dei Litfiba prima della chiusura della storia della band fiorentina. L’annuncio è stato dato stamattina da Piero Pelù e Federico “Ghigo” Renzulli in conferenza stampa per celebrare il quarantennale della band e annunciare L’Ultimo Girone che, come dice la parola stessa, sarà il tour finale.

L’Ultimo Girone

Con L’Ultimo Girone i Litfiba salutano per sempre il loro pubblico, e per farlo – come dichiarano i due artisti – porteranno sul palco uno show che includerà almeno 60 canzoni in scaletta. “Sarà tutta la nostra storia”, dichiara Piero Pelù con gioia. Sui social dei Litfiba, in effetti, qualche giorno fa era comparso un teaser in cui venivano mostrate immagini d’archivio della band insieme alla didascalia: “4, 3, 2, 1… Litfiba!” e tra i commenti c’era chi sperava in un nuovo album.

Nelle ultime ore sono state annunciate le prime 10 date degli ultimi concerti dei Litfiba, che partiranno da Padova nell’aprile 2022 e si chiuderanno – per il momento – all’Alcatraz di Milano a fine maggio. Ecco tutte le date de L’Ultimo Girone:

26/4/2022 PADOVA Gran Teatro Geox

27/4/2022 PADOVA Gran Teatro Geox

3/5/2022 NAPOLI Casa Della Musica

4/5/2022 NAPOLI Casa Della Musica

10/5/2022 ROMA Atlantico Live

11/5/2022 ROMA Atlantico Live

16/5/2022 FIRENZE Tuscany Hall

17/5/2022 FIRENZE Tuscany Hall

24/5/2022 MILANO Alcatraz

25/5/2022 MILANO Alcatraz

I biglietti per gli ultimi concerti dei Litfiba saranno disponibili da oggi, 13 dicembre, a partire dalle ore 16 sui circuiti Ticketmaster e Ticketone.

L’annuncio dello scioglimento

Insieme alle date de L’Ultimo Girone i Litfiba hanno lasciato un messaggio destinato ai loro fan, ripreso anche dai profili di Piero Pelù e Federico “Ghigo” Renzulli. Ecco il comunicato stampa:

“Litfiba: gioia e orgoglio rock, per l’ultima volta e per sempre! I Litfiba sono stati negli ultimi 40 (+2) anni la rock band più longeva e apprezzata del panorama italiano. Una storia che si può fregiare di successi discografici con 10 milioni di copie vendute e migliaia di concerti in Italia, Europa e nel resto del mondo – precursori come pochi del rock cantato in italiano – ma anche fortemente legata a doppia mandata alla storia del nostro Paese, tra impegno sociale, battaglie civili/ambientali e diritti umani. Pochi artisti, infatti, possono vantare di aver affrontato con così grande successo e perseveranza, una gavetta e un percorso lungo e tortuoso come quello della musica e dei suoi cambiamenti durante questi anni, a maggior ragione se parliamo di rock, come i Litfiba, la band presente ancora oggi non solo nel cuore di centinaia di migliaia di fan ma anche nella hall of fame della musica italiana. Il 2022 sarà un anno formidabile che i fan dei Litfiba e gli amanti della musica non dimenticheranno.

Come annunciato questa mattina da Piero Pelù e Ghigo Renzulli al termine dei festeggiamenti per il ’40ennale (+2)’ si chiuderà, con gioia e orgoglio, la storia della band e i concerti de ‘L’Ultimo Girone’ saranno una vera e propria festa itinerante che ne segnerà la degna e potente conclusione“.

Tra le reazioni si alternano entusiasmi per il ritorno della band fiorentina sul palco ma anche tanta malinconia per l’addio alle scene. Non manca chi si dice fiero di aver seguito i Litfiba sin dagli esordi. Non è ancora dato sapere la formazione con la quale il duo Pelù-Renzulli si presenterà sul palco, né se occasionalmente vi saranno ospiti eccellenti.

Per il momento gli ultimi concerti dei Litfiba si compongono di 10 date, ma ne verranno annunciate altre prossimamente.

