Il Samsung Galaxy Z Flip 4 non dovrebbe essere in dubbio: verrà di certo presentato, anche se non sappiamo ancora la data preciso (teoricamente va considerata la finestra estiva di agosto, quando spesso i dispositivi pieghevoli trovano la loro data di lancio). In ogni caso, il telefono dovrebbe contare su una batteria più capiente.

Come riportato da ‘galaxyclub.nl‘, il colosso di Seul avrebbe in mente di affidarsi a due unità energetiche per l’occasione (EB-BF721ABY e EB-BF722ABY). La parte più piccola dovrebbe continuare a garantire una capacità da 903mAh (la stessa di una delle due batterie che alimenta l’attuale Samsung Galaxy Z Flip 3). La seconda, invece, dovrebbe arrivare a quota 2400mAh, contro i 2300mAh del precedente modello. Una soluzione che garantirebbe al Samsung Galaxy Z Flip 4 all’incirca 100mAh in più, che, in abbinamento ad una migliore efficienza per effetto di un nuovo processore e di una migliore ottimizzazione software, consentirebbe, potenzialmente, qualche ora di attività aggiuntiva rispetto alla configurazione attuale. Purtroppo potrebbe non essere possibile fare di più dati gli spazi angusti di cui è caratterizzato questo tipo di dispositivo.

Non ci è possibile darvi indicazioni sulla velocità di ricarica, che speriamo possa almeno raggiungere la quota dei 25W, contro i 15W di cui dispone al momento il Samsung Galaxy Z Flip 3. Il Samsung Galaxy Z Flip 4, insieme allo Z Fold 4, dovrebbe essere presentato ad agosto, probabilmente anche insieme ai prossimi wereable Samsung Galaxy Watch 5. Un discorso che non mancheremo di approfondire a tempo debito, non appena avremo a disposizione ulteriori indicazioni da integrare a quanto già detto. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

