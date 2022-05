Viene pubblicato oggi il regolamento di Sanremo Giovani 2022 che svela anche qualche dettaglio in più sull’accesso delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2023. Ecco come si svolgerà la competizione per i giovani.

Da oggi, lunedì 2 maggio, sono note le modalità di presentazione dei cantanti. Apprendiamo dal regolamento di Sanremo Giovani 2022 che le case discografiche potranno inviare le domande di partecipazione dei propri artisti a partire dalle 18.00 del 12 maggio fino al 12 ottobre. Oltre tale termine, non sarà più possibile partecipare alle selezioni e la commissione artistica valuterà ed ascolterà tutti i brani pervenuti, in previsione della finale giovani di dicembre 2022.

Una serie di step selettivi è ciò che attende tutti coloro che si presenteranno/verranno presentati a Sanremo Giovani 2022 dalle proprie etichette discografiche. 30 gli artisti che si esibiranno nelle audizioni finali dal vivo a Roma, scelti dal Direttore Artistico e dalla Commissione Musicale.

A seguire si arriverà a stilare l’elenco dei 12 finalisti di Sanremo Giovani che approderanno alla serata conclusiva della manifestazione.

I 12 finalisti di Sanremo Giovani approderanno lunedì 12 dicembre alla serata finale in diretta su Rai1, dal Teatro del Casinò di Sanremo. Lì si esibiranno in diretta televisiva con la conduzione di Amadeus, direttore artistico del Festival 2023.

I 12 finalisti di Sanremo Giovani saranno così composti: 8 saranno scelti tra quelli di Sanremo Giovani, 4 saranno scelti dalla Commissione musicale tra i vincitori del contest ‘Area Sanremo’. I 12 andranno a comporre il parterre della finalissima di dicembre 2022.

Tre in tutto i vincitori che emergeranno dalla serata di dicembre, che entreranno nella kermesse di febbraio 2023, in gara ufficialmente tra i Big/Campioni selezionati da Amadeus tra gli artisti affermati della musica.

I tre vincitori dovranno proporre un brano nuovo rispetto a quello con cui si sono esibiti durante Sanremo Giovani.