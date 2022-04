Il finale di Law & Order 21 potrà contare su una guest star d’eccezione: lo showrunner Rick Eid ha confermato a TVLine che Mariska Hargitay, protagonista dello spin-off Law & Order – Unità Vittime Speciali, apparirà nei panni dell’amata capitana Olivia Benson nell’episodio che NBC trasmetterà il prossimo 19 maggio. Si tratta del finale di stagione di questo revival di cui non è ancora chiaro il futuro, anche se Eid sta già pensando a riportare in scena anche altri volti della serie originale in un’eventuale stagione 22.

L’ultimo episodio di Law & Order 21 non è concepito propriamente come un crossover, ma sarà un “finale emozionante“, anticipa Eid, con una trama incentrata su una sparatoria ai danni di un agente di polizia fuori servizio, un amico del detective Cosgrove (Jeffrey Donovan).

Mariska Hargitay sarà l’unica star di ritorno nel finale di Law & Order 21. Secondo Eid, non ci saranno altri cameo nella stagione 21, ma lo showrunner spera di averne di nuovi nella prossima, a cui evidentemente sta già lavorando nonostante non vi siano ancora riscontri ufficiali da parte di NBC.

Sono sicuro che il prossimo anno ne vedrai alcuni. La cosa che mi ha colpito di più è il numero di persone che venerano lo spettacolo. Penso che questo abbia esercitato molta pressione su me e molte altre persone nel fare del nostro meglio per riportare in vita uno spettacolo così amato. Sapere che ci saranno così tanti paragoni con questo spettacolo iconico è stato difficile ed è difficile e ci fa lavorare davvero sodo perché lo prendiamo molto sul serio e vogliamo essere all’altezza degli standard dello spettacolo.

Law & Order 21, dunque, non dovrebbe essere un esperimento isolato, almeno per Eid. Lo sceneggiatore spera che il revival dello storico procedurale continui con nuovi personaggi di ritorno dal cast originale e si dice speranzoso che NBC metta presto rinnovare la serie per un’altra stagione.

Sono entusiasta della prossima stagione. Non siamo stati ufficialmente rinnovati, ma sono fiducioso che lo saremo. Penso che il prossimo anno avremo l’opportunità di scavare ancora più a fondo nei personaggi, il che mi entusiasma davvero.

