Gli amanti del fotoritocco sono serviti, almeno i proprietari di un dispositivo Samsung Galaxy. Il produttore sud-coreano ha messo a disposizione della sua clientela globale un nuovo update per la sua app ufficiale di photo editor che consente a chiunque di modificare, anche in maniera abbastanza professionale, scatti non perfetti. Sarebbe dunque estremamente consigliato procedere con l’adeguamento, proprio per non perdersi le ultime novità.

Di norma, praticamente tutti gli smartphone Samsung Galaxy sono dotati di un’app di editor di foto appunto che consente di ritagliare le immagini, aumentarne il contrasto, eliminare alcuni difetti e ancora aggiungere effetti speciali di varia natura. Proprio l’ultimissimo aggiornamento ora a disposizione corregge una serie di errori e di bug dello strumento ed è per questo consigliatissimo. Chiunque non volesse incorrere in qualche problema di troppo nel post editing di uno scatto, farebbe bene a non tergiversare oltre e procedere proprio all’update nuovo di zecca.

Grazie anche al lancio dei Samsung Galaxy S22 e delle sue funzioni software specifiche l’app di fotoritocco sui Samsung Galaxy ha integrato anche alcuni strumenti utili per la rimozione di oggetti non desiderati in uno scatto. Sempre grazie allo stesso update è possibile ora rimuovere ombre e riflessi da un volto come dal centro della scena: proprio l’ultima fatica degli sviluppatori contribuisce a migliorare anche questo aspetto fondamentale per una resa dell’editing più professionale che mai.

Approfittare degli ultimi miglioramenti per il fotoritocco sui Samsung Galaxy sarà abbastanza semplice. Basterà andare nel Galaxy Store e dunque cercare l’apposito tool Samsung Photo Editor. L’aggiornamento prenderà solo qualche istante ma tutte le funzioni e le correzioni di bug per il fotoritocco saranno immediatamente disponibili. Basterà subito testare il lavoro degli sviluppatori con qualsiasi scatto presente in galleria, nell’ottica di renderlo perfetto o quasi.

