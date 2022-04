Sono trapelati in Rete nuovi ed interessanti rumors circa il fitness-tracker Xiaomi Mi Band 7. Di recente, si è sentito parlare spesso di questo dispositivo da polso, tuttavia non vi è stato un lancio esatto per il prodotto. Un paio di giorni fa, un noto tipster di Weibo ha affermato che la smart-band arriverà presto sul mercato. Sebbene non ci sia una data di lancio specifica, si dice che il dispositivo probabilmente arriverà insieme ad un nuovo smartphone. Il wearable cinese negli ultimi mesi ha ottenuto diverse certificazioni, dunque è piuttosto scontato che il braccialetto smart possa essere presentato in via ufficiale nel prossimo futuro.

Al contempo, si è sentito parlare delle sue caratteristiche principali: ad ogni modo, ne sapremo di più una volta che uscirà sul mercato. Ad oggi, sappiamo che la Xiaomi Mi Band 7 giungerà con tanti miglioramenti rispetto alla precedente Mi Band 6. Ad esempio, verrà fornito con un display più ampio e supporterà il display Always-On. Ultimamente il nuovo fitness-tracker è apparso su vari siti web come SGS-CEBEC e Indonesia Telecom, in entrambi i casi con il medesimo numero di modello M2129B1. Gli elenchi hanno rivelato che il dispositivo sarà dotato di una batteria da 250mAh, ovvero il doppio rispetto al modello precedente da 125mAh.

Un precedente rapporto di XDA suggeriva che la Xiaomi Mi Band 7 potrebbe sfoggiare un display più grande. Ricordiamo, infatti, che la Mi Band 6 è dotata di un display AMOLED da 1,56 pollici. Inoltre, la nuova smart-band avrà uno schermo con risoluzione di 192×490 pixel e supporterà anche la funzione di visualizzazione costante. La specifica che sarà sicuramente gradita dagli utenti riguarda la funzione GPS integrata, con la quale potranno utilizzare il braccialetto per registrare attività come camminare e correre senza dover obbligatoriamente prendere il telefono. Sarà disponibile anche la sveglia intelligente con un più efficace sistema di risparmio energetico. Sempre secondo le ultime indiscrezioni, la Xiaomi Mi Band 7 dovrebbe arrivare nei negozi a partire dal 10 maggio.

