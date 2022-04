L’Amazon Prime Day 2022 è ormai alle porte. Per chi non lo conoscesse, si tratta del più grande e attesissimo evento di shopping online organizzato proprio dal colosso dell’e-commerce statunitense, dove sono previsti straordinari sconti su migliaia di prodotti di ogni tipo. Possiamo affermare con sicurezza che si tratta di una notizia giunta in via ufficiale: quest’anno l’evento è atteso per il prossimo mese di luglio. Per il momento non siamo a conoscenza di quanti giorni durerà, in quanto la documentazione si riferisce solamente alla data in cui inizierà l’evento, così come tanti dettagli in merito ancora non sono stati rivelati.

Amazon ha scelto di annunciare la notizia durante la fase di pubblicazione dei risultati finanziari perseguiti dall’azienda in merito al primo trimestre di quest’anno. Il colosso statunitense ha, difatti, spiegato che in questo 2022 il Prime Day si svolgerà a luglio in più di 20 Paesi. Durante l’evento annuale di shopping, i membri iscritti al servizio Prime potranno risparmiare sui prodotti di marchi nazionali e piccole imprese di ogni categoria. Per l’occasione, ricordiamo che l’Amazon Prime Day 2022, così come le precedenti edizioni, è riservato esclusivamente ai clienti che hanno deciso di utilizzare il pacchetto di servizi esclusivi che l’azienda mette a disposizione pagando una quota mensile del costo di 3,99 euro oppure annuale di 36 euro.

Inoltre, non sono previste solamente spedizioni gratis e rapide, ma anche promozioni con percentuali di sconto piuttosto alte su tutto il catalogo di prodotti (non per forza tecnologici) messi a disposizione dei clienti. Un piccolo appunto è doveroso farlo: anche gli utenti che si trovano ancora nel periodo di prova del servizio Prime, e che quindi non hanno pagato il primo canone dell’abbonamento, potranno usufruire degli incredibili sconti e promozioni. Per maggiori dettagli, non ci resta che aspettare ulteriori notizie ufficiali che giungeranno con un apposito comunicato.

