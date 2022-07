Quest’oggi, mercoledì 13 luglio, ricordiamo essere l’ultimo giorno dell’Amazon Prime Day 2022. Dunque, se siete propensi ad acquistare un buono smartwatch per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo, allora non fatevi scappare l’interessante Amazfit Bip S, in super offerta su Amazon nel colore Rosa al prezzo di 36,49 euro (invece di 69,99 euro di listino). Il dispositivo è venduto e spedito dall’e-commerce e se siete clienti Prime la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. Vediamo insieme alcuni dettagli tecnici di questo fantastico orologio intelligente.

L’Amazfit Bip S ha un peso di soli 31 gr., è compatibile con Android 5.0, iOS 10.0 o versioni successive; risulta resistente all’acqua fino a 5ATM ed è molto comodo da indossare in tutto l’arco della giornata. Il device sfoggia un display TFT a colori transflettivo da 1,28 pollici con risoluzione (176 x 176), gamma cromatica 64 RGB e display sempre attivo. Le prestazioni dell’orologio risultano ottimizzate negli ambienti esterni, dato che alla luce del sole migliora la nitidezza del display, rendendolo ideale per gli sport all’aria aperta. Il wearable supporta 17 modalità sportive (tapis roulant, corsa all’aperto, camminata, ciclismo al coperto, ciclismo all’aperto, nuoto in acque aperte, nuoto in piscina, yoga, ellittica, stile libero) che includono dati come la visualizzazione del percorso, la velocità, la frequenza cardiaca, gli avvisi relativi alla distanza e gli avvisi in caso di frequenza cardiaca eccessiva.

Offerta Amazfit Bip S Smartwatch Orologio Fitness Tracker, Display Always-on,... Compatibile con Android 5.0, iOS 10.0 o versioni successive

Resistente all'acqua fino a 5 ATM e alla luce: con 5 ATM, l'orologio...

L’Amazfit Bip S è dotato di connettività GPS+GLONASS integrate. Il suo sistema GPS ad elevata precisione è ottimizzato per offrirvi dati sul vostro allenamento all’aperto. Consente la misurazione della frequenza cardiaca ogni 30 minuti, monitoraggio del sonno, accensione dello schermo fino a 100 notifiche giornaliere. La durata della batteria è garantita per ben 40 giorni di utilizzo. Insomma, affrettatevi e usufruite di questa incredibile sconto del 48% su Amazon al costo di soli 36,49 euro.

Continua a leggere su optimagazine.com