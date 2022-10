Siamo nel cuore della prima giornata di questo Amazon Prime Day in versione autunnale: oggi 11 ottobre le offerte pazze sono tante, ma siamo qui pronti a segnalarvi quelle relative agli smartphone top di gamma più ricercati. Il OnePlus 10T 5G, per farvi un esempio banale, è venduto al prezzo di 619 euro, che scendo addirittura a 569 euro applicando il coupon di 50 euro disponibile al check-out. Parliamo di un’offerta esclusiva Prime, con consegna gratuita in un giorno lavorativo ed eventuale reso senza costi aggiuntivi. Il prodotto, disponibile nel taglio con 8GB di RAM e 128GB di storage interno (colorazione Jade Green), vi arriverà a casa domani 12 ottobre (a patto che lo ordiniate entro poche ore).

Lo Xiaomi 11T Pro 5G pure è degno di nota: l’Amazon Prime Day che si è aperto quest’oggi 11 ottobre vi permetterà di portarvelo a casa al prezzo di 399,90 euro, con un risparmio di 250 euro sul prezzo di listino (stiamo parlando sempre della versione italiana, nella colorazione Meteorite Gray o Celestial Blue, con 8GB di RAM e 128GB di storage interno). La consegna resta prevista per domani 12 ottobre.

Infine, per chiudere in bellezza questo trio di offerte targate Amazon Prime Day, vi proponiamo il Google Pixel 6a (colore verde salvia, con 128GB di storage interno e con Pixel Buds A-Series in bundle), vostro al prezzo di 399 euro (risparmio di 159 euro). La consegna è prevista per giovedì 13 ottobre.

Non vediamo cosa chiedere di più: se avete esigenza di un nuovo smartphone e siete orientati per un dispositivo Android adesso c’è la possibilità di scegliere tra questi tre mostri sacri di sopraffina tecnologia, complice l’Amazon Prime Day in chiave autunnale.

