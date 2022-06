Potrebbero esserci due Amazon Prime Day quest’anno, di cui il secondo in autunno. Il primo evento si terrà il 12 e 13 luglio, ma il colosso dell’e-commerce potrebbe anche fare il bis questa volta, forse ad ottobre. Non stiamo parlando di Black Friday o di Cyber Monday, ma proprio di un Amazon Prime Day a tutti gli effetti, che seguirà quello classico estivo che stiamo per vivere. Come riportato da ‘cnbc.com‘ (fonte molto autorevole, che non ha bisogno di presentazioni), sarebbero stati intercettati gli inviti che la società di Jeff Bezos avrebbe inviato ai suoi partner commerciali per una manifestazione ‘Prime Fall’, ovvero un Amazon Prime Day formato autunnale, la cui la conferma di adesione dovrebbe essere fatta pervenire entro il 22 luglio.

Per quanto riguarda l’evento estivo si presumono vendite pari a 8,1 miliardi di dollari, ma una seconda ondata aiuterebbe il colosso dell’e-commerce ad aumentare ulteriormente le entrate dopo i 3,8 miliardi di dollari persi nel Q1 2022 (la prima dal 2015 ad oggi), così come a disfarsi, da parte dei partner commerciali, della merce invenduta rimasta stipata nei magazzini per via della crisi economica che tiene alto il livello dell’inflazione (gli italiani ne sanno più di quanto vorrebbero). Non ci sono ancora conferme ufficiali dell’Amazon Prime Day del prossimo autunno: al momento possiamo, però, goderci quello estivo, che avrà luogo tra meno di due settimane a partire da oggi.

