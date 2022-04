I OnePlus 10R e CE 2 Lite sono stati presentati qualche ora fa, come sapevamo sarebbe accaduto. Partiamo proprio dal OnePlus 10R, che monta uno schermo Fluid OLED da 6.7 pollici con risoluzione FHD+ a 394ppi e frequenza di refresh rate a 120Hz. Il dispositivo è spinto dal processore MediaTek Dimensity 8100-MAX, con 8/12GB di RAM LPDDR5 e 128/256GB di storage interno UFS 3.1. Sono inclusi il supporto dualSIM ed il lettore di impronte digitali, che trova collocazione sotto lo schermo. Le connettività di cui il telefono dispone sono il 5G, il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.2, l’USB-C, l’NFC, il GPS con Glonass, Galileo e Beidou.

Il OnePlus 10R monta anche un doppio speaker stereo ed un sistema di raffreddamento VC di 4.129,8mm2. La fotocamera posteriore si compone di un sensore principale da 50MP (Sony IMX766, con apertura f/1.9, pixel da 1um, 1/1,56″, OIS, PDAF, 23,6mm eq.), un sensore ultra-grandangolare da 8MP (FOV 119,7°, apertura f/2.2, pixel da 1,12um, FF) ed un sensore macro da 2MP (2-4cm). La batteria ha capacità di 5000 o 4500mAh, rispettivamente con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC a 80 e 150W. Quest’ultimo modello è disponibile nella configurazione con 12GB di RAM e 256GB di storage interno e nella colorazione Sierra Black. Le dimensioni generali ammontano a 163,3×75,5×8,2mm per 186gr. I prezzi sono di circa 484, 533 e 545 euro, rispettivamente per i modelli 8/128GB con batteria da 5000mAh, 12/256GB con batteria da 5000mAh e 12/256GB con batteria da 4500mAh.

Il OnePlus CE 2 Lite include uno schermo LCD da 6.59 pollici con risoluzione FHD+ a 401ppi e refresh rate a 120Hz. La piattaforma mobile di riferimento corrisponde allo Snapdragon 695 5G di Qualcomm, con 6/8GB di RAM LPDDR4x e 128GB di storage interno UFS 2.2. Il supporto dualSIM c’è (ibrido), come pure il lettore di impronte digitali, laterale. Le connettività presenti sono il 5G, il Wi-Fi 5, il Bluetooth 5.2, l’USB-C, il jack per le cuffie da 3.5mm, il GPS con Galileo, Beidou, Glonass e QZSS. La fotocamera posteriore include un sensore principale da 64MP (apertura f/1.7, pixel da 0,7um, EIS e PDAF), uno di profondità da 2MP e uno macro, sempre da 2MP (apertura f/2.4 in entrambi i casi). La batteria ha una capacità di 5000mAh con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC a 33W. Le dimensioni ammontano a 164,3×75,6×8,5 mm per 195 gr., con disponibilità nelle colorazioni Black Dusk e Blue Tide. I prezzi sono di circa 248 e 272 euro per i modelli 6/128 e 8/128GB.

