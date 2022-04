Adesso possiamo affermare con una certa sicurezza che il prossimo OnePlus 10R monterà il processore MediaTek Dimensity 8100 Max. Il device, ve lo ricordiamo, verrà presentato il 28 aprile, data per cui mancano appena una decina di giorni. Il produttore cinese lancerà il device, almeno inizialmente, nel mercato indiano, anche se speriamo possa presto arrivare anche in Europa. Parliamo di un rebrand del OnePlus Ace, il cui lancio resta previsto per la Cina il 21 aprile e che sarà, a sua volta, un rebrand del Realme GT Neo3.

Il processore MediaTek Dimensity 8100 Max è un SoC dalle buone prestazioni, che potrebbe funzionare molto bene anche a bordo del OnePlus 10R. Si tratta di un chipset octa-core con 4 core ad alte prestazioni (Cortex A78 da 2.75GHz) e 4 core a basso consumo energetico (Cortex A55 da 2.0GHz). La scheda grafica corrisponderà ad una Mali-G610 MC6 e APU MediTek 580. Il OnePlus 10R dovrebbe equipaggiarsi con una batteria da 4500mAh e supporto alla ricarica rapida via cavo SuperVOOC a 150W (da 0 a 100% in appena 17 minuti). Possibile sia prevista anche una versione con batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica via cavo a 80W.

Il telefono includerà probabilmente uno schermo AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione FullHD+, frequenza di refresh rate a 120Hz e supporto HDR10+ (fino a 12GB di RAM LPDDR5 e 256GB di memoria interna di tipo UFS 3.1). La fotocamera posteriore integrerà un sensore principale da 50MP, mentre quella frontale un sensore singolo da 16MP. Android 12 con OxygenOS per la gestione della parte software, come sempre molto curata fin nei minimi particolari. Ne sapremo di più tra pochi giorni, non fatevi prendere dalla scimmia, visto che manca così poco al lancio.

