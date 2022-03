Vi parliamo nuovamente del OnePlus 10R, che prenderà il posto del già conosciuto OnePlus 9R e che probabilmente resterà esclusiva del mercato indiano (a meno che il produttore cinese non decida di portarlo anche altrove). In pratica, il telefono dovrebbe riprendere molto dal Realme GT NEO 3, sia dal punto di vista estetico che tecnico. Il OnePlus 10R includerà uno schermo AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 120Hz e sarà spinto dal processore Dimensity 8100, con 8/12GB di RAM LPDDR5 e 128/256GB di memoria interna di tipo UFS 3.1.

Il comparto fotografico includerà sensori da 50 (principale, Sony IMX766), 8 (ultra-grandangolare, Sony IMX355) e 2MP (macro). La fotocamera frontale vanterà un sensore singolo da 16MP. La più grande novità rispetto al suo predecessore dovrebbe consistere nella velocità di ricarica, dal momento che il OnePlus 10R pare includerà la ricarica rapida a 150W con batteria da 4500mAh contro i 65W del OnePlus 9R (si dice sarà previsto anche un modello con ricarica rapida a 80W e batteria da 5000mAh). A bordo del OnePlus 10R non ci sarà l’alert slider: sarà il primo smartphone di casa OnePlus a perdere questa pratica funzione (dispiacerebbe davvero nel caso, in quanto trattasi di un marchio distintivo di tali prodotti).

Il device integrerà il supporto alle reti 5G, il Wi-Fi, il Bluetooth, il GPS ed il chip NFC per i pagamenti conctactless. Android 12 con OxygenOS 12 gestirà la parte software di questo nuovo telefono. Il OnePlus 10R sembrerebbe proprio essere un Realme GT NEO 3 con un altro nome. Il terminale dovrebbe essere presentato a maggio per il mercato indiano (per non contare i vari OnePlus Nord CE 2 Lite e Nord 2T, anch’essi previsti per questo periodo).

