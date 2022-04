OnePlus presumibilmente lancerà i nuovi Nord CE 2 Lite 5G e gli auricolari TWS, sempre con marchio Nord, in un evento programmato per il prossimo 28 aprile. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che il produttore cinese si sia messo a lavoro sul design del nuovo OnePlus 10R, successore del OnePlus R9 dello scorso anno, trapelato per errore tramite un annuncio di Amazon. Precedentemente, il noto portale indiano 91mobiles aveva svelato in esclusiva le specifiche ed il render del device, mostrandone l’intero design. Sebbene la roadmap di OnePlus trapelata di recente avrebbe rivelato che il telefono debutterà a maggio, ci sarebbero delle speculazioni che vedono il suo esordio proprio durante l’evento di lancio in programma il 28 aprile.

L’annuncio del OnePlus 10R è stato reso noto da Rudransh, un utente di Twitter che ha mostrato il design posteriore del nuovo dispositivo. Il modulo della fotocamera principale corrisponde ai render trapelati, con un comparto di forma rettangolare che ospita i sensori di una tripla fotocamera ed un flash LED. Tuttavia, il logo OnePlus sembra essere presente nell’angolo in basso a destra anziché al centro come si vede nei render. Ed è proprio questo aspetto che ci fa rimanere perplessi circa la veridicità della foto postata.

Quanto alle possibili specifiche tecniche si dice che il OnePlus 10R sia dotato di un display AMOLED FHD+ E4 da 6,7 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz ed un supporto HDR10+. La società aveva già confermato che il dispositivo sarà alimentato dal chipset MediaTek Dimensity 8100 abbinato a 8 GB/12 GB di RAM LPDDR5 e fino a 256GB di spazio di archiviazione di tipo UFS 3.1. Inoltre, il nuovo OnePlus 10R si vocifera possa arrivare in ​​due modelli: uno dotato di batteria da 4500mAh e supporto per la ricarica rapida a 150W ed un altro con una batteria da 5000mAh ed una ricarica cablata da 80W. Il device sarà anche dotato di altoparlanti stereo, supporto Dolby Audio e di un sensore di impronte digitali in-display. Le funzioni di connettività potrebbero includere il 5G, il Wi-Fi dual-band, il Bluetooth, il GPS, l’NFC e una porta USB di tipo C. Insomma, staremo a vedere.

