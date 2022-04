Dalle recenti indiscrezioni giunte su Internet, sono stati forniti diversi dettagli sul OnePlus 10R, smartphone midrange dell’azienda cinese. Precisamente, il nuovo device dovrebbe giungere sul mercato in due diverse versioni, dotate di batterie con capacità differenti, così come la velocità di ricarica. A quanto pare, la stessa OnePlus ha annunciato il lancio del telefono per il prossimo 28 aprile.

Secondo quanto riferito dall’account Twitter di OnePlus India, lo smartphone mostrerà due diverse capacità di ricarica: infatti, avremo la SuperVOOC da 150W (svelata di recente) con batteria da 4500mAh e la SuperVOOC da 80W con batteria da 5000mAh, già conosciuta a bordo del OnePlus 10 Pro. Dato che il nuovissimo OnePlus 10R integra una batteria da 5000mAh, probabilmente la ricarica dotata di tecnologia SuperVOOC potrebbe esigere 15 minuti per ottenere un ciclo completo di ricarica da 0 al 100%; per una ricarica fino al 50%, invece, dovrebbe necessitare di soli 5 minuti. D’altro canto, con una ricarica rapida a 80W, il dispositivo potrebbe caricarsi del tutto in circa 30 minuti, e raggiungere il 50% in 10 minuti.

Il OnePlus 10R sarà dotato di un display AMOLED di tipo E4 da 6,7 pollici con refresh rate da 120Hz, una risoluzione FullHD+ e addirittura il supporto all’HDR 10+. Al di sotto dello schermo si troverà anche un fingerprint. Sulla facciata anteriore lo smartphone sfoggerà una selfie-camera Samsung ISOCELL S5K3P9SP da 16MP, perfetta per gli autoscatti e le videochiamate. Quanto al processore, il telefono sfrutterà un MediaTek Dimensity 8100 Max, supportato da RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1. Sul posteriore, invece, ci saranno tre fotocamere, di cui un sensore Sony IMX 766 da 50MP, un Sony IMX355 da 8MP e un macro da 2MP. Lo smartphone sarà lanciato sul mercato indiano il prossimo 28 aprile, mentre per quanto concerne l’arrivo in Europa occorrerà aspettare.

Continua a leggere su optimagazine.com