Mino Raiola è morto. La notizia è stata data in tv e poi ripresa da giornali e siti tanto da finire sui social e dilagare poi in tutto il mondo fino a quando il diretto interessato, il manager defunto e dato per morto e sepolto, non ha preso la parola su Twitter. Il manager ha scritto in inglese dicendosi incaz*ato ma ancora vivo e vegeto mandando così in tilt il sistema, ancora una volta.

In particolare, Mino Raiola ha scritto: “Stato di salute attuale per chi se lo chiede: incazzato la seconda volta in 4 mesi mi uccidono. Sembrano anche in grado di rianimarmi”. Non è la prima volta infatti che il manager viene dato per molto ma questa volta l’ennesima bufala ha travolta Enrico Mentana reo di aver usato il suo Tg su La7 per dare la notizia oggi.

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate. — Mino Raiola (@MinoRaiola) April 28, 2022

A pungere subito Enrico Mentana ci ha pensato il collega Fabio Ravezzani che sui social ha deriso il collega scrivendo su Twitter: “Enrico Mentana si è chiesto che tipo di direttore fossi, pubblicando una mia foto in cui mi divertivo a fare la moviola umana con @mimmopesce1. Ecco, io sono il tipo di direttore che non fa dare la notizia (sbagliata) di un personaggio pubblico morto solo per arrivare primo”.

Via Twitter erano arrivate anche le parole di Alberto Zangrillo, primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del San Raffaele, dicendosi indignato con tutti coloro che stanno speculando sulla vita di un uomo che sta ‘combattendo’: “Sono indignato dalle telefonate di pseudo giornalisti”. Subito dopo all’Ansa ha un po’ ridimensionato tutto confermando che è tutto sotto controllo al momento.

Mino Raiola è morto già quattro volte secondo la stampa ma in realtà è vivo e vegeto e oggi pomeriggio si è fatto tanto rumore per nulla per via della solita bufala che anima i social e non solo, a quanto pare…