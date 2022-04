Ambra Angiolini a X Factor 2022 potrebbe ricoprire il ruolo di giudice e sarebbe una novità assoluta al tavolo della giuria. Ambra non ha mai ricoperto tale ruolo, non solo nel talent show di Sky ma in nessun altro. Una novità assoluta che potrebbe aggiudicarsi la sedicesima edizione di X Factor, le cui audizioni inizieranno nelle prossime settimane.

La giuria di X Factor 2022 è in fase di costituzione. Fedez è stato il primo giudice confermato in via ufficiale, e anticipato da Dagospia, lo stesso che anticipa la presenza di Ambra Angiolini al tavolo dei giudici della nuova edizione. Potrebbe essere proprio Ambra uno dei quattro personaggi scelti per guidare i cantanti dell’edizione verso la finale ma non ci sono conferme ufficiali da parte della produzione e non resta che attendere.

Ciò che si legge sono i primi dettagli sulle trattative in corso, che sarebbero già in fase avanzata ma non ancora concluse. Le possibilità di vedere Ambra Angiolini a X Factor 2022 sembrerebbero non essere poche ma mancano conferme ufficiali.

Confermata è invece la sua presenza al concerto del Primo Maggio di Roma, alla conduzione della giornata tra musica e diritti in Piazza San Giovanni.

Le novità di X Factor 2022

Non solo Ambra e il ritorno di Fedez in giuria: X Factor 2022 sta lavorando ad una serie di novità (e di graditi ritorni). Il primo ritorno annunciato è stato quello del rapper al tavolo della giuria, dopo anni di lontananza. La prima novità assoluta potrebbe essere invece proprio la conferma di Ambra Angiolini.

A X Factor 2022 inoltre torna il pubblico in presenza, dopo lo stop causato dalla pandemia Covid-19. Emma Marrone, poi, sembrerebbe essere uno dei giudici non confermati per la nuova edizione: lavorerà al nuovo disco di inediti di prossima pubblicazione.