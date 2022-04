Barbara d’Urso in pensione alla fine di questa stagione? Non c’è ancora la certezza ma sembra proprio che la conduttrice stia andando incontro ai suoi ultimi caffeucci in tv e a Pomeriggio5. Dopo la sospensione di Live Non è la d’Urso e Domenica Live, sembra che per la conduttrice sia arrivato il momento di salutare anche Pomeriggio5. A rivelare l’arcano è stato ancora una volta Dagospia che parla addirittura di contratto in scadenza e delle intenzioni di Mediaset di non rinnovarlo. Dove sta la verità?

Chi si aspettava ieri una risposta di Barbara d’Urso a queste insinuazioni si è sbagliato visto che la conduttrice non ha detto niente a riguardo né durante la diretta di Pomeriggio5 e né in quella de La Pupa e il Secchione Show, e allora dove sta la verità? I programmi di Barbara d’Urso sono diminuiti in questa stagione ma il contenitore pomeridiano, nonostante le modifiche di linea editoriale e orario, ha ottenuto importanti riscontri presso il pubblico che ha spesso premiato la conduttrice e la sua squadra con ottimi ascolti e allora perché si parla di addio?

Alcuni sono pronti a scommettere che Barbara d’Urso abbia altri progetti e voglia mettere in un angolo il suo impegno quotidiano a favore di altro ma senza lasciare la tv tornando quindi nella prossima stagione con un programma serale. Se così non fosse vorrà dire che il suo pubblico dovrà iniziare a fare a meno di lei, almeno in casa Mediaset.

Secondo quanto rivela Dagospia, da inizio maggio e fino a giugno, Pomeriggio5 si trasferirà nello studio da cui vanno in onda anche Mattino 5, Tg4, Studio Aperto e TgCom24 e questo avrebbe suscitato la reazione polemica della rete all news diretta da Paolo Liguori. Il prossimo passo sarebbe il mancato rinnovo del contratto di Barbara D’Urso che scadrà a dicembre, sarà davvero così? Non rimane che attendere la conferma ufficiale.