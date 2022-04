Blue Bloods 13 è ufficiale: la rete americana CBS ha rinnovato il longevo family drama per un’altra stagione. Grande soddisfazione ai vertici per i risultati ottenuti dalla serie tv con Tom Selleck, che secondo i numeri registrati continua a raccogliere il pubblico più numeroso del venerdì sera.

In questa stagione, Blue Bloods ha ottenuto una media di 9,8 milioni di spettatori settimanali totali con un rating demografico del 0,8 (inclusi i dati della riproduzione Live+7, ossia quella registrata sette giorni dopo la messa in onda in tv). Tra le 14 serie drammatiche trasmesse su CBS, Blue Bloods si classifica al terzo posto tra quelle più viste. Inoltre, tra tutti i programmi televisivi in onda nella stagione televisiva 2021/2022, è il quarto più visto, dietro solo a NCIS e FBI di CBS e Chicago Fire di NBC .

“I Reagan possiedono un legame incredibile con il pubblico letteralmente ovunque e su ogni piattaforma”, ha dichiarato il presidente della CBS Entertainment Kelly Kahl in una nota stampa. “E nella sua dodicesima stagione, con oltre 250 episodi, Blue Bloods non solo continua a dominare nelle classifiche, ma eccelle a un livello creativo eccezionalmente alto. Guidato dall’incomparabile Tom Selleck, questo straordinario cast porta abilmente in vita trame personali universali e riconoscibili settimana dopo settimana, mentre il produttore esecutivo Kevin Wade e l’abile team di sceneggiatori realizzano episodi avvincenti caratterizzati dal mix caratteristico dello show di dinamiche familiari e lavoro di polizia.”

“Non avrei mai pensato che sarei stato abbastanza fortunato da fare uno spettacolo che avesse una durata così lunga”, ha detto la star di Blue Bloods Tom Selleck, in un’intervista concessa a TV Insider, in occasione dell’episodio 250 (andato in onda a marzo).

Con Blue Bloods 13, la famiglia Reagan continueranno a far compagnia al pubblico almeno fino al prossimo anno. In Italia, la serie va in onda con l’undicesima stagione su Rai2.

