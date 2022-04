NCIS Los Angeles farà a meno di Linda Hunt. Di nuovo. L’attrice ridimensionerà il suo tempo nella serie crime CBS, e così la squadra di Sam e Callen dovrà aspettare ancora prima di riavere Hetty.

Nel pieno della pandemia di COVID, la Hunt è apparsa pochissimo nella scorsa stagione di NCIS Los Angeles, tornando poi nel finale per salutare i membri del cast Renee Felice Smith e Barrett Foa, che avevano lasciato la serie tv.

Prima della dodicesima stagione, lo showrunner R. Scott Gemmill aveva spiegato a TVLine: “Stiamo facendo tutto il possibile per tenere tutti al sicuro dalla pandemia, e Linda (che ora ha 77 anni) è un po’ speciale in termini di come dobbiamo stare attenti a lei.”

A fine stagione, Gemmill ha spiegato che l’attrice aveva comunque fatto entrambi i vaccini, quindi le sue condizioni erano buone ed è tornata per l’ultimo episodio: “Era così felice di essere tornata. Era stata via per così tanto tempo e non aveva davvero interagito con nessuno, quindi era così elettrizzata di essere tornata sul set”.

In questa stagione, Linda Hunt è apparsa solo nella premiere, prima che Hetty informasse Kilbride che aveva bisogno di tornare in Siria, dove ha trascorso gran parte della dodicesima stagione e ha lasciato diverse cose in sospeso. Lo showrunner Gemmill ha assicurato che “la sua storia continua”, ma non la vedremo sullo schermo fino a questo autunno, ovvero quando andrà in onda la quattordicesima stagione, già confermata. Il motivo del suo ridimensionamento è sempre legato al COVID. “C’era dentro all’inizio di questa stagione e poi l’abbiamo fatta sparire. Il piano è di seguire la prossima con alcune rivelazioni”, ha aggiunto.

NCIS Los Angeles ha lasciato intendere che Callen non sa ancora tutto sul suo passato, e di come da orfano sia stato addestrato per diventare una spia. E se fosse un progetto speciale di Hetty? Questa è uno degli argomenti che verranno affrontati nella prossima stagione.

