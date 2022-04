Dopo mesi l’annuncio della funzione, Google sta implementando il supporto per le risposte rapide ai messaggi su Android Auto, almeno per coloro che utilizzano l’ultima versione beta dell’app (7.6.1215). Alla fine dello scorso anno, il colosso di Mountain View ha presentato nuove funzionalità per Android, compreso l’arrivo delle risposte rapide sul sistema di infotainment all’interno delle auto. Fino ad oggi, l’unico modo per rispondere ai messaggi utilizzando Android Auto era dettarli con la voce. Ora, quando l’utente riceve un messaggio in arrivo e l’Assistente Google lo legge ad alta voce, Android Auto offre almeno una risposta suggerita, che solitamente varia da tre parole fino a una singola emoji. Con un semplice tocco, la risposta viene inviata tramite l’app di messaggistica preferita.

Al di sopra dei suggerimenti, vi è anche un’opzione chiamata “Risposta personalizzata“, che potrà essere utilizzata per andare direttamente alla risposta vocale anziché aspettare che l’Assistente Google legga l’intero messaggio prima di chiedere se si vuole rispondere. Questo è utile specialmente nei momenti in cui non si è pronti a rispondere immediatamente, ma non si vuole ascoltare di nuovo l’intero messaggio. In questo momento, va anche detto che quando parcheggiamo non vi è modo di digitare un messaggio sullo schermo del proprio centro di infotainment. Tutto sommato, si tratta di una fantastica novità aggiunta su Android Auto, capace di offrire ai conducenti l’opportunità di dedicare un po’ meno tempo ad interagire con il sistema poiché toccare un pulsante grande è più facile e veloce che dettare una risposta.

Bisognerà aspettare ancora un po’ affinché Google renda disponibili risposte rapide a tutti gli smartphone che utilizzano Android Auto, ma non ci vorrà molto. Il nuovo supporto per le risposte rapide ai messaggi sarebbe stato rilasciato in maniera graduale a tutti i possessori dell’ultima versione beta dell’app 7.6.1215, che ricordiamo essere disponibile al download per tutti gli iscritti al Programma Beta tramite il Google Play Store.

