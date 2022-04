Il concerto di Claudio Baglioni a Milano previsto stasera, lunedì 25 aprile, non si terrà. L’artista è malato. La comunicazione giunte nella mattinata stessa dell’evento, che verrà recuperato non appena possibile.

Il concerto inizialmente previsto per stasera, lunedì 25 aprile, al Teatro Lirico di MILANO è posticipato a causa di uno stato influenzale che ha colpito l’artista. Questo si legge nella nota stampa appena inviata. Ma il concerto non è da considerarsi completamente cancellato: verrà recuperato e la nuova data verrà comunicata al più presto.

La nuova data è infatti al momento in corso di programmazione ma, si legge nella nota stampa, che verrà comunicata quanto prima e i biglietti acquistati resteranno validi per partecipare al concerto che si svolgerà nella stessa location.

Qualora lo si desiderasse, sarà possibile richiedere il rimborso del biglietto già acquistato seguendo le istruzioni comunicate dal proprio rivenditore, in base al canale di acquisto (web/punto vendita fisico).

Perché non si terrà il concerto di Claudio Baglioni a Milano stasera

Il concerto di Baglioni a Milano è rimandato a data da destinarsi a causa delle condizioni di salute del cantante. Baglioni non sta bene ed è stato colpito di recente da uno stato influenzale che non gli permette di salire sul palco come da programma. Lo spettacolo è dunque rimandato con poche ore di preavviso con la promessa di recuperarlo e di comunicare la nuova data quanto prima.

Resta confermata la location del Teatro Lirico che accoglierà il nuovo appuntamento live dell’artista. I fan potranno utilizzare gli stessi biglietti acquistati per la data del 25 aprile.