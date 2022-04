Il GP di Imola avrebbe dovuto consacrare la “nuova” Ferrari tra gli oltre 100mila tifosi venuti da ogni dove per assistere alla gara. Al contrario, è stato un disastro per la scuderia del cavallino fin dall’inizio, e a vincere è stata invece la Red Bull di Max Verstappen, seguito dal compagno di squadra Sergio Perez.

Complice una partenza non proprio brillante da parte dei piloti Ferrari, le speranze di assistere a una doppietta tutta rossa sono sfumate già nel primo giro con Carlos Sainz che esce fuori pista a causa di un contatto con la McLaren di Daniel Ricciardo. Mentre l’australiano riesce a ripartire, la monoposto dello spagnolo (fresco di contratto biennale con la Ferrari) rimane bloccata nella ghiaia. Gara guastata anche per Fernando Alonso alla guida della Alpine, anche lui costretto al ritiro dopo qualche giro.

Il GP di Imola è dominato dalla Red Bull, con Verstappen che mantiene la sua prima posizione, la stessa della sprint race, e Perez che insegue il suo compagno di scuderia. La Mercedes si riprende, con George Russell che tiene testa a Kevin Magnussen della Haas; al contrario, il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton continua a faticare e deve accontentarsi di restare fuori dalla zona punti.

Il colpo di scena più eclatante si ha a una decina di giri dalla fine. Il ferrarista Charles Leclerc, fresco di gomma soft, tenta un sorpasso su Perez e finisce in testacoda. Subito riprende il controllo della guida, ma ormai la gara è compromessa: riparte da una nona posizione, riuscendo a recuperare qualche punto, per tagliare il traguardo in sesta posizione. Verstappen vince il GP di Imola davanti a Perez, Lando Norris arriva terzo.

Ecco quindi la classifica piloti aggiornata dopo il GP di Imola:

Charles Leclerc (Ferrari): 86 punti

Max Verstappen (Red Bull): 59 punti

Segio Perez (Red Bull): 54 punti

George Russell (Mercedes): 49 punti

Carlos Sainz (Ferrari): 38 punti

Lando Norris (McLaren): 35 punti

Lewis Hamilton (Mercedes): 28 punti

Valtteri Bottas (Alfa Romeo): 24 punti

Esteban Ocon (Alpine): 20 punti

Kevin Magnussen (Haas): 15 punti

Daniel Ricciardo (McLaren): 11 punti

Yuki Tsunoda (Alpha Tauri): 10 punti

Pierre Gasly (Alpha Tauri): 6 punti

Sebastian Vettel (Aston Martin): 4 punti

Fernando Alonso (Alpine): 2 punti

Guanyu Zhou (Alpha Romeo) / Alexander Albon (Williams) / Lance Stroll (Aston Martin): 1 punto

Nicholas Latifi (Williams) / Mick Schumacher (Haas): 0 punti

Questa la classifica costruttori:

Ferrari 124

Red Bull 113

Mercedes 77

MacLaren 46

Alfa Romeo 25

Alpine 22

Alpha Tauri 16

Haas 15

Aston Martin 5

Williams 1