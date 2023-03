Netflix annuncia la serie su Ayrton Senna, il tre volte campione del mondo di Formula 1. Il progetto televisivo è previsto nel 2024, e ora la piattaforma di streaming ha svelato i primi dettagli con il nome di chi interpreterà il pilota brasiliano.

La notizia della serie tv non è stata dato per caso: Ayrton Senna avrebbe compiuto oggi 64 anni. Il 1° maggio 1994, mentre correva al Gran Premio di San Marino, il campione di F1 (vincitore nel 1988, 1990 e 1991) uscì fuori pista e si schiantò a forte velocità contro un muro. Inutili i soccorsi, la situazione apparve drammatica già da subito. Senna morirà lo stesso giorno all’ospedale Maggiore di Bologna. Aveva 34 anni.

Con la morte di Ayrton Senna, la Formula 1 non è stata più la stessa. Fu soprannominato ‘Magic’ per la sua capacità di essere un pilota completo in pista, dall’analisi della gara alla gestione delle gomme. Famosa ancora oggi la sua rivalità con Alain Prost, suo compagno di squadra in McLaren dal 1988 al 1989.

Netflix ha inoltre rivelato che le riprese della serie su Ayrton Senna inizieranno a breve. Gabriel Leone, noto al pubblico per il ruolo nella serie Dom di Prime Video, nonché attore e musicista brasiliano, vestirà i panni del pilota. Qui la prima immagine dell’attore:

🏎️ Gabriel Leone interpreterà Ayrton Senna nella miniserie dedicata al celebre pilota brasiliano di Formula 1 🏎️ pic.twitter.com/12kd8gEsx1 — Netflix Italia (@NetflixIT) March 21, 2023

La serie su Ayrton Senna era stata annunciata nel 2020. Prodotto da Gullane, vede la partecipazione attiva della famiglia del pilota di Formula 1 con il regista brasiliano Vicente Amorim come showrunner, che dirige anche la serie con Julia Rezende:

“È un’enorme responsabilità e anche un grande onore poter rappresentare un’icona che ha ispirato così tante persone nel corso della sua vita, mostrando al mondo il talento sportivo brasiliano”, afferma Leone. “Sapere che porteremo questa storia a milioni di persone in così tanti paesi, attraverso Netflix, mi ispira a vedere questo come uno dei grandi ruoli della mia carriera”.

Continua a leggere su optimagazine.com.