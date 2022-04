La sprint race di Imola è la prima che vedremo in scena nel campionato di Formula1 2022 (le altre si disputeranno in Austria e in Brasile). La gara “sprint”, chiamata così per rendere più avvincente la stagione e permettere più spettacolo.

Come funziona? Le regole rimangono le stesse: una gara più breve della durata di circa mezz’ora per un totale di 100 km circa, che assegna punti importanti ai primi 8 piloti che tagliano il traguardo (nel 2021, quando è stata introdotta la sprint race, andavano solo ai primi 3). Quest’anno il campione del mondo in carica Max Verstappen parte in pole inseguito dall’attuale leader del campionato Charles Leclerc. Occhio a Lando Norris, che parte dalla terza posizione, e a un sorprendente Kevin Magnussen che è riuscito a mettere la sua Haas in seconda fila.

Riguardo ai punti, la questione si fa davvero allettante. Quest’anno il loro valore aumenta, e potrebbero davvero contribuire alla lotta per il titolo mondiale. Al vincitore andranno assegnati 8 punti; al secondo saranno ben 7; al terzo arrivato 6; al quarto 5; al quinto 4; al sesto 3; al settimo 2; e all’ottavo 1. I punti fanno gola a tutti, soprattutto in un campionato apertissimo dove non ci sono solo Ferrari e Red Bull a contendersi il titolo, ma potrebbero spuntare anche altri team a sorpresa (abbiamo visto i progressi della Haas, mentre la Mercedes fa ancora fatica a riprendersi).

L’ordine di arrivo nella sprint race di Imola determinerà anche la griglia di partenza per la gara, che si terrà domani, domenica 24 aprile, all’autodromo Enzo e Dino Ferrari.

Ecco la griglia di partenza per la sprint race:

1) Max Verstappen (Red Bull)

2) Charles Leclerc (Ferrari)

3) Lando Norris (McLaren)

4) Kevin Magnussen (Haas)

5) Fernando Alonso (Alpine)

6) Daniel Ricciardo (McLaren)

7) Sergio Perez (Red Bull)

8) Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

9) Sebastian Vettel (Aston Martin)

10) Carlos Sainz (Ferrari)

11) George Russell (Mercedes)

12) Mick Schumacher (Haas)

13) Lewis Hamilton (Mercedes)

14) Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

15) Lance Stroll (Aston Martin)

16) Yuki Tsunoda (Alpha Tauri)

17) Pierre Gasly (Alpha Tauri)

18) Nicholas Latifi (Williams)

19) Esteban Ocon (Alpine)

20) Alexander Albon (Williams)